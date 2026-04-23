Lotta Europa in Serie A, decide anche l'Inter: l'intreccio con la finale di Coppa Italia che può cambiare gli scenari

Ha lo scudetto ormai a un passo, ma l'Inter potrebbe essere decisiva anche per la lotta europea in Serie A. Non per la Champions, bensì per i club che si giocheranno l'accesso a Europa League e Conference League. Considerando la classifica attuale il discorso riguarda da vicino Como e Roma, attualmente appaiate in classifica (adesso sono al quinto e al sesto posto) a quota 58, e l'Atalanta, adesso settima con 57 punti. Al centro del discorso c'è la finale di Coppa Italia con la Lazio in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico e in diretta su Canale 5.