Lotta Europa in Serie A, decide anche l'Inter: l'intreccio con la finale di Coppa Italia che può cambiare gli scenari
Il discorso riguarda anche la Lazio: con un successo nella finalissima di Coppa Italia Sarri giocherebbe la prossima Europa League
Ha lo scudetto ormai a un passo, ma l'Inter potrebbe essere decisiva anche per la lotta europea in Serie A. Non per la Champions, bensì per i club che si giocheranno l'accesso a Europa League e Conference League. Considerando la classifica attuale il discorso riguarda da vicino Como e Roma, attualmente appaiate in classifica (adesso sono al quinto e al sesto posto) a quota 58, e l'Atalanta, adesso settima con 57 punti. Al centro del discorso c'è la finale di Coppa Italia con la Lazio in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico e in diretta su Canale 5.
Gli scenari sono due, e il primo riguarda l'Inter vincente nella finalissima: in questo modo la quinta e la sesta classificata, rispettivamente Como e Roma con la classifica attuale sarebbero qualificata direttamente per l'Europa. La settima classificata invece si qualificherebbe per la Conference League. L'Atalanta quindi, finirebbe nella terza competizione continentale per club.
Il secondo scenario invece vede Chivu ko e la Lazio vincitrice della Coppa Italia. I biancocelesti festeggerebbero due volte prendendosi anche uno dei due pass per l'Europa League. L'altro spetterebbe alla quinta classificata in Serie A. In Conference quindi ci finirebbe la sesta, ossia la Roma stando alla classifica attuale. L'Atalanta invece, finita fuori dalla Coppa Italia mercoledì in semifinale, resterebbe a bocca asciutta.