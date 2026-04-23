Serie A, anticipi e posticipi della 36esima giornata: il calendario ufficiale

Dopo la composizione della finale di Coppa Italia che vedrà protagoniste Lazio e Inter e, purtroppo, l'uscita di tutte le squadre italiane dalle coppe europee la Lega ha potuto diramare il calendario ufficiale per la 36esima giornata di Serie A. Un turno ricco di big match. A partire dal primo atto tra Lazio e Inter: sabato alle 18 all'Olimpico andrà in scena l'antipasto della finalissima che, appena quattro giorni dopo, mercoledì 13 maggio (partita trasmessa in esclusiva su Canale 5) mette in palio la coppa nazionale. La sfida tra Milan e Atalanta invece si aggiudica il posticipo delle 20:45 domenica sera. Torino-Sassuolo apre il programma venerdì, Napoli-Bologna lo chiude lunedì sera.



Di seguito date e orari di tutto il turno di campionato: