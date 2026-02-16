La Serie A sbarca nel Fantacalcio, acquistato il 51% delle quote: "Renderemo il prodotto più appetibile"

Il via libera per l'accordo è arrivato durante l'assemblea odierna di Lega, nel corso della quale si è parlato anche delle questioni arbitrali dopo il polverone che si è alzato in seguito alla sfida tra Inter e Juventus. L'idea di acquisizione del business era in mente ormai da tempo e uno dei principali promotori dell'operazione è stato l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Nel corso degli anni, il fatturato del Fantacalcio è aumentato a dismisura, passando dagli 1,2 milioni del 2015 a oltre i 9 milioni previsti dieci anni dopo. Inoltre, gli utili netti sfiorano i 4 milioni, con margini altissimi che hanno attirato l’attenzione degli investitori.