L'ANNUNCIO

La Serie A sbarca nel Fantacalcio, acquistato il 51% delle quote: "Renderemo il prodotto più appetibile"

Negli ultimi dieci anni il fatturato è salito da 1,2 milioni di euro a oltre i 9 dell'ultimo anno 

16 Feb 2026 - 17:45
© Getty Images

© Getty Images

La Serie A sbarca nel mondo del Fantacalcio. Secondo quanto annunciato da Ezio Simonelli, la Lega Serie A ha dato il via libera all’acquisto del 51% delle quote del gioco gestito da Quadronica, Srl nata nel 2008 e controllata al 50% — tramite due veicoli — da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo. "Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, tra cui l’acquisto della maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile", ha detto Simonelli. 

Il via libera per l'accordo è arrivato durante l'assemblea odierna di Lega, nel corso della quale si è parlato anche delle questioni arbitrali dopo il polverone che si è alzato in seguito alla sfida tra Inter e Juventus. L'idea di acquisizione del business era in mente ormai da tempo e uno dei principali promotori dell'operazione è stato l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Nel corso degli anni, il fatturato del Fantacalcio è aumentato a dismisura, passando dagli 1,2 milioni del 2015 a oltre i 9 milioni previsti dieci anni dopo. Inoltre, gli utili netti sfiorano i 4 milioni, con margini altissimi che hanno attirato l’attenzione degli investitori.

"In passato alcuni fondi avevano fatto offerte, respinte dai soci, poco inclini a cedere. Diverso il discorso con la Serie A, partner naturale: il Fantacalcio vive grazie al campionato e allo stesso tempo porta ascolti e interesse alle partite", si legge su Calcio&Finanza. "Fino a oggi esistevano già accordi commerciali che valgono una sorta di 10%. L’obiettivo però – che sta per essere raggiunto – era il controllo con il 51%, su una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a un paio d’anni fa".

serie a
fantacalcio

