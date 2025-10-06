Serie A alla seconda sosta senza esoneri: non accadeva da otto anni

Analizzando la classifica dopo sei giornate, del resto, in Serie A qualche allenatore in bilico c'è eccome. Al netto della precarietà degli ultimi tre della classe Zanetti, Vieira e Gilardino e di Di Francesco che si è salvato grazie alla vittoria sul Parma, risultati alla mano, nell'elenco dei tecnici a rischio figurano anche Stefano Pioli e Marco Baroni, entrambi ormai pericolosamente ai margini della zona retrocessione e in una situazione che, in mancanza di una svolta rapida, potrebbe portare a un repentino cambio di scenario sulla panchina viola e granata.