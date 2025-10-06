Logo SportMediaset
IL DATO

Serie A alla seconda sosta senza esoneri: non accadeva da otto anni

Dopo sei giornate tutti gli allenatori sono ancora al loro posto: Pioli e Baroni i più a rischio

06 Ott 2025 - 13:40

La stagione 2025/2026 della Serie A si è aperta nel segno della continuità in panchina. Definito spesso mangia-allenatori, il campionato italiano arriva infatti alla seconda sosta per gli impegni delle nazionali senza alcun esonero. Situazione che non accadeva da ben otto anni, ovvero dalla stagione 2017/2018, e che conferma la fiducia dei club nei rispettivi progetti tecnici. Almeno finora. 

Analizzando la classifica dopo sei giornate, del resto, in Serie A qualche allenatore in bilico c'è eccome. Al netto della precarietà degli ultimi tre della classe Zanetti, Vieira e Gilardino e di Di Francesco che si è salvato grazie alla vittoria sul Parma, risultati alla mano, nell'elenco dei tecnici a rischio figurano anche Stefano Pioli e Marco Baroni, entrambi ormai pericolosamente ai margini della zona retrocessione e in una situazione che, in mancanza di una svolta rapida, potrebbe portare a un repentino cambio di scenario sulla panchina viola e granata. 

ESONERI ALLA SECONDA SOSTA: I PRECEDENTI

Serie A 2024/25 - Esonero per De Rossi alla Roma, arriva Juric.
Serie A 2023/24 - Esonero per Zanetti ad Empoli, arriva Andreazzoli.
Serie A 2022/23 - Esonero per Mihajlovic al Bologna, arriva Thiago Motta. Esonero per Stroppa a Monza, arriva Palladino.
Serie A 2021/22 - Esonero per Semplici al Cagliari, arriva Mazzarri. Esonero per Di Francesco a Verona, arriva Tudor.
Serie A 2020/21 - La Serie A parte in ritardo a causa del Covid-19. Arrivati alla settima giornata, la Fiorentina esonera Iachini e richiama Prandelli.
Serie A 2019/20 - Esonero per Giampaolo al Milan, arriva Pioli.
Serie A 2018/19 - D'Anna viene esonerato al Chievo, arriva Ventura. Esonero anche per Ballardini al Genoa, arriva Juric.
 
 

