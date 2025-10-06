Soste nazionali, addio allo ‘spezzatino’: dall’anno prossimo arriva la maxi pausa

Fino a questa stagione le soste sono state quattro all’anno, ma dal 2026 scenderanno a tre e quella tra settembre e ottobre durerà 16 giorni
Dopo sole sei giornate il campionato si è già fermato due volte a causa delle soste nazionali, ma dall'anno prossimo cambierà tutto. Quella che interesserà il prossimo weekend sarà infatti l'ultima pausa "singola" che andrà in scena nel mese di ottobre, mentre a partire dalla prossima stagione entreranno in vigore le novità introdotte dalla FIFA a ottobre 2023 e le soste in totale diventeranno tre (non più quattro), perché quelle di settembre e ottobre verranno unite in un’unica finestra di 16 giorni in cui le nazionali potranno disputare fino a un massimo di quattro partite. I campionati quindi si fermeranno per due weekend consecutivi e non più solamente per uno.
La situazione attuale (2025) -
17/25 marzo (massimo due gare)
1/9 settembre (massimo due gare)
6/14 ottobre (massimo due gare)
10/18 novembre (massimo due gare)
Come cambierà dal 2026 -
23/31 marzo (massimo due gare)
21 settembre/6 ottobre (massimo quattro gare)
9/17 novembre (massimo due gare)
2027 -
22/30 marzo (massimo due gare)
20 settembre/5 ottobre (massimo quattro gare)
8/16 novembre (massimo due gare)
2028 -
20/28 marzo (massimo due gare)
18 settembre/3 ottobre (massimo quattro gare)
13/21 novembre (massimo due gare)
2029 -
19/27 marzo (massimo due gare)
24 settembre/9 ottobre (massimo quattro gare)
12/20 novembre (massimo due gare)
2030 -
18/26 marzo (massimo due gare)
23 settembre/8 ottobre (massimo quattro gare)
11/19 novembre (massimo due gare)
