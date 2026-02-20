Genoa, De Rossi verso il Torino: "Partita da vincere assolutamente"

Di fronte, il Genoa troverà un Torino contestato che sta vivendo una stagione "di alti e bassi". "Sarà una gara importante contro una squadra forte che apparterebbe ad una classifica più alta di quella che ha. Il Torino è una squadra che ha avuto difficoltà ma è sempre riuscito a tirarsi fuori da questi momenti con delle prestazioni positive, con delle vittorie. Come col Lecce, o a Roma con la Lazio quando andarono vicino alla vittoria in un momento complicato. È una squadra che potrebbe avere più punti per quello che ha dimostrato, per il valore che ha e me l'aspettavo un po' più in alto in classifica. Di sicuro è una squadra molto temibile per i valori e per il valore dell'allenatore che stimo e che è capace come ha dimostrato per quanto fatto quest'anno. Sarà un avversario tostissimo".