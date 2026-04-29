Inter-Verona, il retroscena sugli arbitri: rissa sfiorata per l'episodio Bastoni-Duda

Tornando indietro a poco più di un anno prima, l'episodio ormai noto del finale di partita di Inter-Verona: Bastoni colpisce con una gomitata Duda sull'azione che poi porta al gol decisivo di Frattesi. Per l'arbitro Fabbri non ci sono gli estremi del fallo e quindi per annullare il gol, anzi sottolinea come il giocatore del Verona si rialza e lo guarda dopo aver subito il colpo, prima di rimettersi a terra. Il Var Nasca e l'Avar Rodolfo Di Vuolo non lo richiamano alla on field review.