TERREMOTO ARBITRI

Inter-Verona, il retroscena sugli arbitri: rissa sfiorata per l'episodio Bastoni-Duda

Il supervisore Var Gervasoni attaccò il Var Nasca per la mancata review sulla gomitata, "arrivando quasi alle mani", scrive Repubblica. Oggi sono entrambi indagati

29 Apr 2026 - 11:00
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Il quadro dell'inchiesta sugli arbitri italiani si infittisce giorno dopo giorno con dettagli e retroscena. Come quello svelato dall'edizione odierna di La Repubblica, che racconta di animi tesissimi tra il supervisore Var Andrea Gervasoni e il Var Luigi Nasca (oggi entrambi tra gli indagati) dopo la mancata revisione al Var sull'episodio della gomitata di Bastoni a Duda in Inter-Verona del 6 gennaio 2024

Il quotidiano prima entra nel merito di una delle partite al centro dell'inchiesta, Salernitana-Modena di Serie B dell'8 marzo 2025, che vede entrambi protagonisti sul mancato rigore per gli emiliani. Gervasoni avrebbe in qualche modo incalzato Nasca, Var di quella gara, "affinché richiamasse l'arbitro Giua all'on field review ai fini della revisione della decisione iniziale".

Tornando indietro a poco più di un anno prima, l'episodio ormai noto del finale di partita di Inter-Verona: Bastoni colpisce con una gomitata Duda sull'azione che poi porta al gol decisivo di Frattesi. Per l'arbitro Fabbri non ci sono gli estremi del fallo e quindi per annullare il gol, anzi sottolinea come il giocatore del Verona si rialza e lo guarda dopo aver subito il colpo, prima di rimettersi a terra. Il Var Nasca e l'Avar Rodolfo Di Vuolo non lo richiamano alla on field review

Sul rapporto tra Gervasoni e Nasca, riemerso nelle carte a causa di Salernitana-Modena su tutto, La Repubblica scrive: "Tra i due peraltro c'erano già state scintille, arrivando quasi alle mani, dopo Inter-Verona del 6 gennaio 2024 sulla famosa gomitata di Bastoni, non fischiata dal varista ma da sanzionare per il supervisore".

Sarebbe l'ennesima situazione di grande tensione per un mondo arbitrale che ora si trova sotto processo, in tutti i sensi. 

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