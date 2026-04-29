Fischietti nella bufera: l'indagine si allarga, spuntano nuovi nomi coinvolti nell'inchiesta

Le indiscrezioni che filtrano dalle stanze della Procura Federale parlano chiaro: il registro degli auditi si allunga. Non più solo i "big" del fischietto, ma anche arbitri di prima fascia e assistenti meno esposti mediaticamente sarebbero stati convocati per chiarire dinamiche interne che poco hanno a che fare con il campo. Al centro del dibattito, ancora una volta, il sistema delle valutazioni e quella sensazione di cerchi magici che tanto sta facendo discutere i tifosi e gli addetti ai lavori.