Atalanta, Gasperini è una furia: "L'arbitro in campo non conta più nulla, decidono tutto al Var"

L'Atalanta è stata fermata sul pari casalingo dal Torino confermando un periodo di difficoltà in campionato che potrebbe vedere scappare via Napoli e Inter in testa alla classifica. La Dea non è andata oltre l'1-1, tradita dal rigore sbagliato da Retegui nella ripresa: "Nel calcio è sempre una questione di centimetri - ha commentato Gasperini a fine partita -, ne bastano pochi per fare la differenza. Abbiamo dominato la partita a lungo e raramente si vede una così in Serie A, ci è mancato lo spunto decisivo. Ci è stato tolto un gol e non ci hanno dato un rigore significativo, ma usciamo da questa gara con rammarico".