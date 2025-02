Atalanta, Gasperini: "Il Var non ha valorizzato il calcio, lo ha peggiorato enormemente"

"Io sono assolutamente in difficoltà con il Var. Credo che abbia modificato il gioco del calcio e anche chi è nel calcio da tanti anni non si riconosce nel regolamento, indipendentemente dai vantaggi e dagli svantaggi che uno più avere in una partita. È uno strumento che non ha valorizzato il calcio ma lo ha peggiorato enormemente. A me non piace". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini continua la sua battaglia contro il Var: "Non ha migliorato il gioco e ha creato anche tanta confusione nei tifosi - ha detto in esclusiva a Sportmediaset alla vigilia del quarto di Coppa Italia - Le polemiche sono triplicate perché non c'è certezza di regolamento".