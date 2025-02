Torino, furia Vagnati e Cairo: "Chiaro errore su Sanabria", "Male l'arbitro"

Davide Vagnati è una furia dopo Torino-Genoa: "Siamo molto delusi, c'è la tecnologia apposta che può far cambiare un chiaro errore di campo - le parole del dt granata in merito al mancato rigore fischiato per trattenuta di Sabelli su Sanabria nel finale di partita -. Sanabria non può saltare, Sabelli lo butta giù. Non capisco perché l'arbitro non sia stato richiamato. Non si può far finta di niente, deve quanto meno andarlo a vedere. Secondo Feliciani non c'erano i presupposti: lui può sbagliare, ma che non venga richiamato non ha proprio senso. Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo preso un gol fortuito. Si può vincere, perdere o pareggiare, ma il vero tema è che il Var deve intervenire". Anche Vanoli ha poi voluto dire la sua: "La discussione con Feliciani? Ha già parlato Vagnati, io ho chiesto solamente il perché della decisione e non capisco perché il Var non sia intervenuto. Il rigore era indiscutibile". Protesta completata dal presidente Cairo: "C'era un rigore netto per noi, Sabelli ha tirato per la maglia Sanabria. Male, malissimo l'arbitro".