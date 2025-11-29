Il sabato di Serie A accende i riflettori su Milan-Lazio, l'antipasto è Juventus-Cagliari

JUVENTUS-CAGLIARI ORE 18

Con il morale, e soprattutto la classifica di Champions League, risollevati dopo la bella e importante vittoria di Bodo, i bianconeri si rituffano in campionato a caccia di una vittoria che manca dall'1 novembre. Spalletti dovrebbe mettere in campo una formazione più tradizionale, almeno nei nomi, rimandando ancora ogni possibilità di cambio di modulo. Di sicuro, con il Cagliari il successo sarà imprescindibile, anche perché i punti persi sono già tanti e davanti sono in molte a volersi giocare il quarto posto. La Juve affronterà la squadra sarda di Pisacane, che non vince dal 19 settembre (2-1 a Lecce): da allora, quattro sconfitte e altrettanti pareggi. Un avversario, quindi, affamato di punti e che venderà cara la pelle, capace di fare uno scherzetto che a Torino considererebbero inaccettabile.