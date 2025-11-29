Il sabato di Serie A accende i riflettori su Milan-Lazio, l'antipasto è Juventus-Cagliari

I rossoneri puntano ai tre punti per passare almeno una notte in vetta, i bianconeri devono vincere per non perdere altro terrenodi Alberto Gasparri
Occhi puntati su San Siro stasera per il match conclusivo di questo sabato di Serie A. Reduce dal successo nel derby, e in attesa del big-match Roma-Napoli, il Milan sfida la Lazio per issarsi in vetta alla classifica almeno per una notte. In caso di successo, infatti, i rossoneri sorpasserebbero i giallorossi capolista e staccherebbero i campioni d'Italia uscenti. Prima, però, toccherà alla Juventus, a caccia di una vittoria che, in campionato, manca dall'esordio in panchina di Spalletti a Cremona. Di fronte, allo Stadium ci sarà il Cagliari a caccia di punti per la salvezza.
JUVENTUS-CAGLIARI ORE 18
Con il morale, e soprattutto la classifica di Champions League, risollevati dopo la bella e importante vittoria di Bodo, i bianconeri si rituffano in campionato a caccia di una vittoria che manca dall'1 novembre. Spalletti dovrebbe mettere in campo una formazione più tradizionale, almeno nei nomi, rimandando ancora ogni possibilità di cambio di modulo. Di sicuro, con il Cagliari il successo sarà imprescindibile, anche perché i punti persi sono già tanti e davanti sono in molte a volersi giocare il quarto posto. La Juve affronterà la squadra sarda di Pisacane, che non vince dal 19 settembre (2-1 a Lecce): da allora, quattro sconfitte e altrettanti pareggi. Un avversario, quindi, affamato di punti e che venderà cara la pelle, capace di fare uno scherzetto che a Torino considererebbero inaccettabile.
MILAN-LAZIO ore 20.45
Milan contro Lazio, Allegri contro Sarri. Una sfida nella sfida che vale tantissimo per la corsa scudetto dei rossoneri, ma anche per la risalita dei biancocelesti. E poi il confronto tra due diverse visioni del calcio: da una parte il "risultatista" Allegri, dall'altra il "giochista" Sarri. Due che, sotto sotto, non si sono mai troppo amati e non solo per la diversa filosofia di gioco. Sta di fatto che a San Siro ci saranno in palio punti pesantissimi per il sogno scudetto del Milan. L'obiettivo dichiarato è il ritorno in Champions League, ma l'impressione è che, nell'ombra, si punti al bersaglio grosso fin da subito. Attenzione, però, alla Lazio. Dopo un avvio complicato, legato anche al mancato mercato estivo, i biancocelesti sono in netta risalita e se riuscissero a fare bottino pieno a Milano, resterebbero agganciati alla corsa per l'Europa, non solo quella minore.