Nazionale, oggi Gattuso in visita al Cagliari: gli osservati speciali

A un mese esatto dal playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord, Gennaro Gattuso è alla ricerca dei giocatori migliori da portare in azzurro. Oggi il commissario tecnico della Nazionale farà visita al Cagliari per visionare da vicino i potenziali convocabili dei sardi. Il ct si concentrerà soprattutto su Marco Palestra, vera rivelazione di questa stagione. L'ex Atalanta, però, non è l'unico osservato speciale: Gattuso valuterà anche Elia Caprile, Sebastiano Esposito e il giovane Idrissi.