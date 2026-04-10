CALCIO

Il calcio italiano è in crisi? Non per tutti. Merito dell'Inter e di... Mourinho

Emery prova a spazzare via le polemiche dopo la vittoria sul Bologna: "Ho imparato tanto da voi"

10 Apr 2026 - 11:57
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Rivoluzioni, riforme e volti nuovi. Dopo l'ennesimo disastro Mondiale il mondo del pallone italiano si è scatenato. Ognuno ha la propria ricetta per svoltare dopo stagioni deludenti e toccherà al nuovo presidente della Figc intraprendere la strada giusta. Ma c'è anche chi la pensa diversamente. Parliamo di Unai Emery, esperto tecnico dell'Aston Villa e con numerose vittoria alle spalle in campo europeo. Per lui infatti, il nostro calcio è più che in salute.

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Dopo il successo sul Bologna in Europa League, il tecnico dell'Aston Villa ha detto la sua prendendo una posizione chiara con tanto di spiegazione: "Non sono d'accordo nel dire che il vostro calcio è in crisi - ha affermato Emery -. L'Inter ha fatto due finali, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, Roma (con Mourinho, ndr) e Fiorentina ne hanno disputate altre negli ultimi anni -. Il calcio italiano ha un livello molto alto e ho massimo rispetto. A livello di club l'Italia sta facendo molto bene. Ho imparato tanto dalla tattica del calcio italiano: penso al 3-5-2 di Gasperini e dell'Inter che ha portato grandi risultati". 

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