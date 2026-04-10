Il calcio italiano è in crisi? Non per tutti. Merito dell'Inter e di... Mourinho

Dopo il successo sul Bologna in Europa League, il tecnico dell'Aston Villa ha detto la sua prendendo una posizione chiara con tanto di spiegazione: "Non sono d'accordo nel dire che il vostro calcio è in crisi - ha affermato Emery -. L'Inter ha fatto due finali, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, Roma (con Mourinho, ndr) e Fiorentina ne hanno disputate altre negli ultimi anni -. Il calcio italiano ha un livello molto alto e ho massimo rispetto. A livello di club l'Italia sta facendo molto bene. Ho imparato tanto dalla tattica del calcio italiano: penso al 3-5-2 di Gasperini e dell'Inter che ha portato grandi risultati".