Aston Villa, Emery: "Nulla è ancora deciso. Calcio italiano in crisi? Non sono d'accordo"
© IPA
A far festa al Dall'Ara è l'Aston Villa e il suo tecnico, Unay Emery, ha analizzato così la vittoria per 1-3: "Il Bologna ha fatto meglio di noi nel primo tempo: eravamo timidi, bassi, provavamo a coinvolgere i centrocampisti offensivi ma non l’abbiamo fatto bene. Allora abbiamo provato a trovare Watkins con dei lanci lunghi ma non siamo riusciti a portare la partita su questo piano. L'unico aspetto positivo è stato che abbiamo concesso poco. Poi nel secondo tempo ci siamo sciolti, abbiamo fatto il secondo gol. E anche dopo il gol di Rowe non abbiamo mollato e siamo andati a fare il terzo. Il risultato comunque non preclude nulla per il ritorno: dobbiamo essere molto concentrati perché sappiamo che il Bologna è molto forte fuori casa. I primi 90 minuti sono andati bene per noi, ma massimo rispetto per loro: prepareremo al meglio la gara di ritorno davanti al nostro pubblico.
Calcio italiano in crisi? Non sono d'accordo, l'Inter ha fatto due finali, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, Roma e Fiorentina ne hanno disputate altre. Il calcio italiano ha un livello molto alto e ho massimo rispetto. A livello di club l'Italia sta facendo molto bene. Ho imparato tanto dalla tattica del calcio italiano: Gasperini con il 352, l'Inter... Malen? Era una buona occasione per lui e per noi. Voleva giocare da prima punta e noi in quel ruolo abbiamo Watkins. Aveva poco spazio, volevo tenerlo con noi ma lui voleva giocare di più e ha colto l'occasione di venire alla Roma. Sono contento per lui, è un ottimo giocatore e penso che possa avere un'ottima carriera".