Aston Villa, Emery: "Nulla è ancora deciso. Calcio italiano in crisi? Non sono d'accordo"

Calcio italiano in crisi? Non sono d'accordo, l'Inter ha fatto due finali, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, Roma e Fiorentina ne hanno disputate altre. Il calcio italiano ha un livello molto alto e ho massimo rispetto. A livello di club l'Italia sta facendo molto bene. Ho imparato tanto dalla tattica del calcio italiano: Gasperini con il 352, l'Inter... Malen? Era una buona occasione per lui e per noi. Voleva giocare da prima punta e noi in quel ruolo abbiamo Watkins. Aveva poco spazio, volevo tenerlo con noi ma lui voleva giocare di più e ha colto l'occasione di venire alla Roma. Sono contento per lui, è un ottimo giocatore e penso che possa avere un'ottima carriera".