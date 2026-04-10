Figc, Malagò candidato Serie A per la presidenza: la situazione

La Lega Serie A punta su Giovanni Malagò per il dopo-Gravina. Vertice lunedì per blindare 16 voti verso le elezioni FIGC del 22 giugno. Leggi i dettagli.

10 Apr 2026 - 11:17
© italyphotopress

© italyphotopress

Lunedì mattina l’Assemblea della Lega Serie A si riunirà in via Rosellini per cercare di blindare la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, puntando a una maggioranza di 16 voti su 20 per superare il vuoto lasciato dalle dimissioni di Gabriele Gravina. In vista del voto decisivo fissato per il 22 giugno, i grandi club (Aurelio De Laurentiis per esempio aveva già incoronato l’ex numero uno del CONI definendolo "la persona perfetta") cercheranno di compattare il fronte del massimo campionato per arginare possibili opposizioni interne (c'è chi giura che i sì a Malagò, che vorrebbe una convergenza forte per dire sì, in realtà al momento siano 11-12) e la concorrenza di Giancarlo Abete, sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nonostante il peso politico specifico della Serie A sia limitato al 18% del corpo elettorale, la convergenza su Malagò rappresenta il tentativo di avviare una ristrutturazione profonda del sistema, dai settori giovanili ai rapporti con il Governo, sfidando il blocco conservatore federale che preferirebbe profili di continuità come quello di Demetrio Albertini.

videovideo
malago
figc
serie a

Ultimi video

02:02
Il dossier di Gravina

Il dossier di Gravina

01:09
DICH ITALIANO X SITO DICH

Italiano: "Fatti troppi errori, ma il gap che si dice non l'ho visto"

01:26
DICH VANOLI FIORENTINA X SITO DICH

Vanoli: "Il rigore dubbio, ma non abbiamo reagito"

02:02
13 SRV COLORE NAPOLI CREDE ALLO SCUDETTO? 10/4 SRV

Scudetto, Napoli ci spera. I tifosi: "Crediamo al miracolo"

00:13
DICH CHIVU SU BASTONI DICH

Chivu: "Bastoni non ha bisogno di essere recuperato psicologicamente. Chi ha sparato su di lui sì"

00:26
MCH FUNERALE LUCESCU MCH

L'omaggio a Lucescu avvolto nella bandiera romena

01:39
DICH GASPERINI PRE PISA DICH

Gasperini: "Champions difficile ma ancora fattibile e la società non me l'ha mai chiesta"

02:16
Inter, ecco la rivoluzione di Chivu

Inter, ecco la rivoluzione di Chivu

01:50
Spalletti rinnova: i tre motivi del "sì"

Spalletti rinnova: i tre motivi del "sì"

01:27
Alisson, bella sorpresa

Alisson, bella sorpresa

01:36
Juve, lavori in corso

Juve, lavori in corso

01:12
Oggi Crystal Palace-Fiorentina

Oggi Crystal Palace-Fiorentina

01:37
Oggi Bologna-Aston Villa

Oggi Bologna-Aston Villa

01:52
Incredibile Barcellona: "tirano in mezzo l'Inter"

Incredibile Barcellona: "Tirano in mezzo l'Inter"

01:42
Le sconfitte del Milan

Le sconfitte del Milan

02:02
Il dossier di Gravina

Il dossier di Gravina

I più visti di Calcio

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Juve alla "McKennie"

Juve alla "McKennie"

SRV PERSONAGGIO LUCESCU AGGIORNATO STOP

Addio a Mircea Lucescu, il nostro ricordo

Lucescu, una vita di trionfi

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:10
Sergi Roberto: "Per Como andare in Champions significa fare la storia"
11:40
Inter-Pink Floyd: accordo per i 50 anni di "Wish you were here" VIDEO
11:32
Lutto nel calcio polacco: morto a 49 anni Jacek Magiera dopo una corsa mattutina
11:17
Figc, Malagò candidato Serie A per la presidenza: la situazione
11:04
Tragedia in Portogallo: morto un tifoso del Nottingham dopo la partita in Europa League