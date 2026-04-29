Arbitri nel caos: dopo Zappi avanza il nome di Rizzoli come commissario

Nato a Mirandola nel 1971, Nicola Rizzoli era ed è considerato uno dei migliori arbitri della sua generazione e ha per questo avuto una carriera internazionale di altissimo livello. Il punto più alto della sua carriera è stato nel 2014, quando ha arbitrato la finale dei Mondiali in Brasile tra Germania e Argentina. In precedenza aveva già diretto finali importanti, come quella di Champions League nel 2013. Rizzoli si è distinto per il suo stile autorevole ma equilibrato, capace di gestire partite complesse con grande lucidità. Dopo il ritiro dall’arbitraggio nel 2017, ha ricoperto ruoli dirigenziali nel settore arbitrale italiano. In particolare è stato designatore della Serie A, contribuendo alla formazione e alla gestione degli arbitri italiani. La sua figura è ancora oggi molto rispettata nel mondo del calcio tanto che la Federcalcio ha individuato il lui la persona adatta a guidare la "nave" degli arbitri fuori dalla bufera.