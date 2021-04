Covid, rischio focolaio in Nazionale: si ferma mezzo campionato?

SERIE A

Bonucci è positivo, il Milan in ansia per Donnarumma ma sono in tanti a tremare: negativi gli azzurri del Napoli

Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci che sorridono sotto le mascherine di ritorno dal ritiro azzurro: un'immagine che adesso, dopo la notizia della positività al Covid del difensore bianconero, fa tremare il Milan ma più in generale fa tremare l'intera Serie A. Quali sarebbero le conseguenze sul campionato se si accertasse che è scoppiato un focolaio Covid nel gruppo della Nazionale? Dopo i precedenti Juve-Napoli e Inter-Sassuolo, è ragionevole pensare che in questo caso molte partite in programma nel weekend verrebbero rinviate. instagram

E la stagione, con la partita di ritorno tra la squadra di Gattuso e quella di Pirlo giocata prima di quella d'andata, ci ha già insegnato che trovare delle finestre per i recuperi nell'anno dell'Europeo non è una certo una missione semplice. Vediamo allora, calendario alla mano, quali gare potrebbero essere a rischio nel malaugurato caso in cui Bonucci non fosse l'unico azzurro contagiato.

Cominciamo col dire che Napoli-Crotone non è a rischio, perché dopo i tamponi effettuati questa mattina all'alba Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo sono risultati negativi e non c'erano giocatori di Cosmi con Mancini. Del Milan, che affronterà la Sampdoria, abbiamo già detto, con Donnarumma che è stato già testato ed è risultato negativo ma continuerà a essere sottoposto a uno stretto monitoraggio, mentre non sembrano poter essere a rischio rinvio Benevento-Parma, Cagliari-Verona (solo Cragno tra i convocati) e Genoa-Fiorentina (Biraghi e Castrovilli).

Rischio apparentemente basso anche per Atalanta-Udinese (Pessina e Toloi, ma il difensore ha già avuto il virus) e Lazio-Spezia (Acerbi, Lazzari e Immobile che però ha già fatto il coronavirus), mentre il derby della Mole e Sassuolo-Roma preoccupano. Gli juventini in azzurro erano, oltre a Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi e con Mancini c'erano anche Mandragora, Sirigu e Belotti, mentre sono ben 9 i giocatori di Sassuolo e Roma tornati dalla Nazionale: Ferrari, Spinazzola, Mancini, Cristante, Locatelli, Berardi, Pellegrini, Ricci ed El Shaarawy (questi ultimi 3 già positivi in passato).

Infine il posticipo tra Inter e Bologna. Conte durante la pausa nazionali ha recuperato Handanovic, De Vrij e Vecino, ma Barella, Sensi e Bastoni (che ha già fatto il virus) erano in ritiro con gli azzurri (i tamponi rapidi hanno dato esito negativo, attesi per domani i risultati dei test molecolari) e con loro c'era anche Soriano.

Gigio e Bonucci che sorridono sotto la mascherina: una foto fa tremare il calcio italiano.

Vedi anche juventus Juve: Bonucci positivo al Covid-19, è già in isolamento domiciliare