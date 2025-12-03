Logo SportMediaset

LA POLEMICA

Coppa d'Africa, rinviata la data di rilascio dei calciatori: Federazioni imbufalite, i club festeggiano

I convocati per il torneo continentale lasceranno le loro squadre il 15 dicembre invece dell'8, soltanto sette giorni prima del via

di Redazione
03 Dic 2025 - 16:20

Bufera Coppa D'Africa. Il torneo continentale, piazzato nel bel mezzo della stagione (21 dicembre - 18 gennaio), è da sempre tema di scontro tra le squadre europee e le federazioni africane. Perdere i giocatori fino a due mesi, per un massimo di 8 partite, non è una prospettiva che alletta particolarmente i club continentali e ogni edizione della Coppa d'Africa la data di partenza dei calciatori è da sempre terreno di scontro. E questa 35esima edizione non ha fatto eccezione. La Fifa si è trovata costretta a cedere alle pressioni delle squadre europee, della Uefa e delle leghe nazionali rinviando ufficialmente la data del raduno pre torneo: invece dell'8 dicembre, l'arrivo dei giocatori selezionati sarà previsto una settimana dopo, il 15 dicembre. In questo modo i club europei avranno a disposizione i calciatori africani per l'ultima turno di coppe prima della sosta e per un'altra di campionato. Una decisione che ha fatto imbufalire le Federazioni della Caf che avevano programmato di partire per i ritiri l'8 dicembre e avevano già pagato per viaggi e alloggi, ma la Fifa si è schierata quindi dalla parte dei club.

Gli eroi di Dublino al bivio: per Lookman, Ederson e Scamacca potrebbe essere addio già a gennaio

Le nazionali africane e i club sono però anche "incoraggiati a tenere discussioni bilaterali per trovare eventuali soluzioni individuali adeguate", fa sapere la Fifa, e nei casi in cui permanga una controversia, la stessa Fifa medierà tra le parti, tenendo conto delle circostanze di ciascun caso: calendario delle partite, fase delle competizioni, partecipazione storica e prevista dei giocatori ed eventuali altri fattori pertinenti. La decisione di Fifa è in linea con il principio utilizzato per la Coppa del Mondo 2022 con il periodo di rilascio ridotto a sette giorni.

Oggi altre big in campo: missione quarti di finale per Atalanta, Napoli e Inter

CHI PARTE IN SERIE A

Una settimana in più che può fare tutta la differenza del mondo per il club di A. Basti pensare alla Roma che non dovrà fare a meno di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui negli impegni contro Celtic in Europa League e Como in campionato. Anche i lariani traggono beneficio del rinvio dei raduni: Assane Diao, se rientrato dall'infortunio, potrà esserci contro i giallorossi. Anche altre italiane festeggiano il rinvio: dall'Atalanta, che avrà a disposizione Lookman e Kossonou sia nel match fondamentale di Champinos League contro il Chelsea che in Serie A contro il Cagliari, a Lecce e Udinese che potrebbero vedere partire, rispettivamente, fino a sette (Gaspar (Angola); Kouassi (Costa d'Avorio); N'Dri (Costa d'Avorio); Coulibaly (Mali); Maleh (Marocco); Rafia (Tunisia) e Banda (Zambia) e sei giocatori (Okoye (Nigeria); Zemura (Zimbabwe); Kamara (Costa d'Avorio); Bayo (Costa d'Avorio); Modesto (Angola); Gueye (Senegal). 

