Coppa d'Africa, rinviata la data di rilascio dei calciatori: Federazioni imbufalite, i club festeggiano

Bufera Coppa D'Africa. Il torneo continentale, piazzato nel bel mezzo della stagione (21 dicembre - 18 gennaio), è da sempre tema di scontro tra le squadre europee e le federazioni africane. Perdere i giocatori fino a due mesi, per un massimo di 8 partite, non è una prospettiva che alletta particolarmente i club continentali e ogni edizione della Coppa d'Africa la data di partenza dei calciatori è da sempre terreno di scontro. E questa 35esima edizione non ha fatto eccezione. La Fifa si è trovata costretta a cedere alle pressioni delle squadre europee, della Uefa e delle leghe nazionali rinviando ufficialmente la data del raduno pre torneo: invece dell'8 dicembre, l'arrivo dei giocatori selezionati sarà previsto una settimana dopo, il 15 dicembre. In questo modo i club europei avranno a disposizione i calciatori africani per l'ultima turno di coppe prima della sosta e per un'altra di campionato. Una decisione che ha fatto imbufalire le Federazioni della Caf che avevano programmato di partire per i ritiri l'8 dicembre e avevano già pagato per viaggi e alloggi, ma la Fifa si è schierata quindi dalla parte dei club.