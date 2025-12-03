Coppa d'Africa, rinviata la data di rilascio dei calciatori: Federazioni imbufalite, i club festeggiano

I convocati per il torneo continentale lasceranno le loro squadre il 15 dicembre invece dell'8, soltanto sette giorni prima del viadi Redazione
Bufera Coppa D'Africa. Il torneo continentale, piazzato nel bel mezzo della stagione (21 dicembre - 18 gennaio), è da sempre tema di scontro tra le squadre europee e le federazioni africane. Perdere i giocatori fino a due mesi, per un massimo di 8 partite, non è una prospettiva che alletta particolarmente i club continentali e ogni edizione della Coppa d'Africa la data di partenza dei calciatori è da sempre terreno di scontro. E questa 35esima edizione non ha fatto eccezione. La Fifa si è trovata costretta a cedere alle pressioni delle squadre europee, della Uefa e delle leghe nazionali rinviando ufficialmente la data del raduno pre torneo: invece dell'8 dicembre, l'arrivo dei giocatori selezionati sarà previsto una settimana dopo, il 15 dicembre. In questo modo i club europei avranno a disposizione i calciatori africani per l'ultima turno di coppe prima della sosta e per un'altra di campionato. Una decisione che ha fatto imbufalire le Federazioni della Caf che avevano programmato di partire per i ritiri l'8 dicembre e avevano già pagato per viaggi e alloggi, ma la Fifa si è schierata quindi dalla parte dei club.
Le nazionali africane e i club sono però anche "incoraggiati a tenere discussioni bilaterali per trovare eventuali soluzioni individuali adeguate", fa sapere la Fifa, e nei casi in cui permanga una controversia, la stessa Fifa medierà tra le parti, tenendo conto delle circostanze di ciascun caso: calendario delle partite, fase delle competizioni, partecipazione storica e prevista dei giocatori ed eventuali altri fattori pertinenti. La decisione di Fifa è in linea con il principio utilizzato per la Coppa del Mondo 2022 con il periodo di rilascio ridotto a sette giorni.
Una settimana in più che può fare tutta la differenza del mondo per il club di A. Basti pensare alla Roma che non dovrà fare a meno di Evan Ndicka e Neil El Aynaoui negli impegni contro Celtic in Europa League e Como in campionato. Anche i lariani traggono beneficio del rinvio dei raduni: Assane Diao, se rientrato dall'infortunio, potrà esserci contro i giallorossi. Anche altre italiane festeggiano il rinvio: dall'Atalanta, che avrà a disposizione Lookman e Kossonou sia nel match fondamentale di Champinos League contro il Chelsea che in Serie A contro il Cagliari, a Lecce e Udinese che potrebbero vedere partire, rispettivamente, fino a sette (Gaspar (Angola); Kouassi (Costa d'Avorio); N'Dri (Costa d'Avorio); Coulibaly (Mali); Maleh (Marocco); Rafia (Tunisia) e Banda (Zambia) e sei giocatori (Okoye (Nigeria); Zemura (Zimbabwe); Kamara (Costa d'Avorio); Bayo (Costa d'Avorio); Modesto (Angola); Gueye (Senegal).