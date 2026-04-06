Il gol/non gol di Muntari poi 12 anni di niente: Conte e Allegri, la ‘bella’ decide tutto

Allegri ma non troppo. Il loro calcio è, da sempre, solido, sostanziale, resiliente. Dopo circa 20 anni da allenatori, Conte e Allegri si ritrovano a Pasquetta per giocarsi il ruolo, definitivo, di vice-Inter. Ne resterà soltanto uno. Come del resto è (quasi) sempre stato nella storia dei loro precedenti. Che non sono moltissimi, appena dieci: sei le vittorie di Conte, solo un paio di Allegri. Che però aprì il duello con un successo pesante: era il primo novembre 2009, Cagliari-Atalanta finì 3-0, con Allegri già in rampa di lancio verso il Milan e Conte costretto (dopo poche settimane) a lasciare (per scarsi risultati) la sua prima panchina “importante”.