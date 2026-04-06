Lautaro ha riacceso l'Inter, ma anche a Chivu vanno attribuiti grandissimi meriti

Sul peso di Lautaro nessuno aveva dubbi. Importante quando segna (16 gol finora) ma anche quando non segna. Leader in campo e anche nello spogliatoio. Capitano vero. Ma se non fossero tornati anche alcuni altri uomini fondamentali, forse adesso saremmo qui a raccontare di un’Inter ancora convalescente. Invece è tornato anche Thuram, che ha sonnecchiato per qualche mese e contro i giallorossi ha fatto esplodere la sua potenza con un gol e due assist. È tornato anche Calhanoglu, che non tirava così bene dalla distanza da tempo immemore. Si è rivisto un Barella con tanta voglia di dimenticare l’incubo della mancata qualificazione per il Mondiale. E piano piano sta tornando anche Dumfries, con le sue galoppate da un’area all’altra che in passato hanno risolto moltissime partite.