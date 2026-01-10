Logo SportMediaset

Serie B: il Frosinone vince e allunga. Monza ko, Venezia secondo

I ciociari stendono 2-0 il Catanzaro, brianzoli battuti 1-0 dall'Entella e superati dai lagunari (3-1 alla Reggiana)

10 Gen 2026 - 17:26

Risultati importanti nella diciannovesima giornata di Serie B: il Frosinone non solo batte 2-0 il Catanzaro grazie a Monterisi e Ghedjemis, ma chiude il girone d'andata in vetta e a +3 sul secondo posto. Dove sale il Venezia, che piega 3-1 la Reggiana al Mapei e sorpassa il Monza, superato 1-0 a Chiavari dall'Entella. Vincono anche Avellino e Südtirol: doppio 2-1 rispettivamente su Sampdoria e Spezia. La Carrarese stende 1-0 il Bari.

FROSINONE-CATANZARO 2-0
Sabato perfetto per il Catanzaro: i ciociari allungano sul secondo posto, ora distante tre punti e non uno visto il ko del Monza a Chiavari. La partita con i calabresi, però, si risolve soltanto nella seconda metà della ripresa: al 58', Frosinini viene espulso e lascia i giallorossi in dieci. La capolista la sblocca soltanto all'81' con Monterisi su assist di Calò, poi nel finale entra Zilli che allo scadere, con gli ospiti in avanti per cercare il pareggio, serve Ghedjemis per il 2-0. E ora, a fine girone d'andata, il Frosinone è a +3 sul secondo posto e a +4 sul terzo occupato dal Monza.

VIRTUS ENTELLA-MONZA 1-0
Proprio i brianzoli crollano 1-0 a Chiavari in casa dell'Entella, che torna a sorridere e abbandona la zona retrocessione diretta. Paritta complicata, che viene risolta solamente nel finale con il rigore di Franzoni. Per il Monza è il secondo ko nelle ultime quattro partite di campionato e ora non è più in zona promozione diretta.

REGGIANA-VENEZIA 1-3
Al secondo posto sale allora il Venezia, che passa 3-1 al Mapei contro il Sassuolo. Lagunari sul 2-0 grazie ad Adorante e al rigore di Yeboah, ma al 39' Girma accorcia per i padroni di casa. Sempre dal dischetto, Adorante avrebbe l'occasione per il 3-1, ma sbaglia dagli undici metri. Il 3-1 arriva comunque nella ripresa, con Svoboda a segno al 57'. Poco dopo, Schingtienne si fa espellere e lascia gli arancioneroverdi in dieci, ma i granata non riescono ad approfittarne. E a metà stagione, promosse in A direttamente sarebbero Venezia e Frosinone.

AVELLINO-SAMPDORIA 2-1
Torna a sorridere l'Avellino, che inaugura il suo 2026 con il successo per 2-1 al Partenio sulla Sampdoria, adesso in zona playout. I protagonisti in casa dei Lupi sono Palumbo, Tutino e Biasci, con il secondo scatenato in zona assist: suoi i passaggi vincenti per l'1-0 al 31' e il 2-0 segnato dall'ex di giornata. I blucerchiati provano a riaprirla con Coda su rigore all'85', ma è troppo tardi.

CARRARESE-BARI 1-0
La Carrarese piega 1-0 il Bari la cui crisi è senza fine: è a quota 17 insieme a Sampdoria e Spezia in piena zona retrocessione. I toscani, invece, tornano alla vittoria nel secondo tempo dopo una prima metà di gara senza gol. Al 50', Abiuso sfrutta l'assist di Calabrese per portare in vantaggio i padroni di casa, ora a 23 punti a centro classifica.

SUDTIROL-SPEZIA 2-1
Lo scontro diretto per la salvezza va al Sudtirol, che si impone 2-1 sullo Spezia, illuso dal gol del vantaggio di Vlahovic. I bolzanini la rimontano con Pecorino (34') e Kofler (51') e si portano a 19 e, a un girone dalla fine, è fuori dalla zona calda, anche dai playout, dopo aver superato proprio i liguri.

