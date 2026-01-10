Serie B: il Frosinone vince e allunga. Monza ko, Venezia secondo

REGGIANA-VENEZIA 1-3

Al secondo posto sale allora il Venezia, che passa 3-1 al Mapei contro il Sassuolo. Lagunari sul 2-0 grazie ad Adorante e al rigore di Yeboah, ma al 39' Girma accorcia per i padroni di casa. Sempre dal dischetto, Adorante avrebbe l'occasione per il 3-1, ma sbaglia dagli undici metri. Il 3-1 arriva comunque nella ripresa, con Svoboda a segno al 57'. Poco dopo, Schingtienne si fa espellere e lascia gli arancioneroverdi in dieci, ma i granata non riescono ad approfittarne. E a metà stagione, promosse in A direttamente sarebbero Venezia e Frosinone.