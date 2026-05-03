Serie A, l'albo d'oro degli scudetti: Inter a quota 21
L'Inter vince il suo ventunesimo scudetto con tre giornate d'anticipo, e succede al Napoli in un'alternanza perfetta che dura da quattro stagioni. Nell'albo d'oro del tricolore, la Juventus domina con 36 scudetti vinti, seguita dall'Inter e dal Milan a 19; poi più indietro Genoa (9), Torino, Pro Vercelli e Bologna (7), Napoli (4) e Roma (3), Fiorentina e Lazio (2), Cagliari, Casale, Sampdoria e Verona (1). Ecco l'albo d'oro del campionato italiano di Serie A: 1898 Genoa 1899 Genoa 1900 Genoa 1901 Milan 1902 Genoa 1903 Genoa 1904 Genoa 1905 Juventus 1906 Milan 1907 Milan 1908 Pro Vercelli 1909 Pro Vercelli 1909-10 Ambrosiana Inter 1910-11 Pro Vercelli 1911-12 Pro Vercelli 1912-13 Pro Vercelli 1913-14 Casale 1914-15 Genoa 1919-20 Ambrosiana Inter 1920-21 Pro Vercelli 1921-22 Pro Vercelli-Novese 1922-23 Genoa 1923-24 Genoa 1924-25 Bologna 1925-26 Juventus 1926-27 Torino 1927-28 Torino 1928-29 Bologna 1929-30 Ambrosiana Inter 1930-31 Juventus 1931-32 Juventus 1932-33 Juventus 1933-34 Juventus 1934-35 Juventus 1935-36 Bologna 1936-37 Bologna 1937-38 Ambrosiana Inter 1938-39 Bologna 1939-40 Ambrosiana Inter 1940-41 Bologna 1941-42 Roma 1942-43 Torino 1945-46 Torino 1946-47 Torino 1947-48 Torino 1948-49 Torino 1949-50 Juventus 1950-51 Milan 1951-52 Juventus 1952-53 Inter 1953-54 Inter 1954-55 Milan 1955-56 Fiorentina 1956-57 Milan 1957-58 Juventus 1958-59 Milan 1959-60 Juventus 1960-61 Juventus 1961-62 Milan 1962-63 Inter 1963-64 Bologna 1964-65 Inter 1965-66 Inter 1966-67 Juventus 1967-68 Milan 1968-69 Fiorentina 1969-70 Cagliari 1970-71 Inter 1971-72 Juventus 1972-73 Juventus 1973-74 Lazio 1974-75 Juventus 1975-76 Torino 1976-77 Juventus 1977-78 Juventus 1978-79 Milan 1979-80 Inter 1980-81 Juventus 1981-82 Juventus 1982-83 Roma 1983-84 Juventus 1984-85 Verona 1985-86 Juventus 1986-87 Napoli 1987-88 Milan 1988-89 Inter 1989-90 Napoli 1990-91 Sampdoria 1991-92 Milan 1992-93 Milan 1993-94 Milan 1994-95 Juventus 1995-96 Milan 1996-97 Juventus 1997-98 Juventus 1998-99 Milan 1999-00 Lazio 2000-01 Roma 2001-02 Juventus 2002-03 Juventus 2003-04 Milan 2004-05 Non assegnato 2005-06 Inter 2006-07 Inter 2007-08 Inter 2008-09 Inter 2009-10 Inter 2010-11 Milan 2011-12 Juventus 2012-13 Juventus 2013-14 Juventus 2014-15 Juventus 2015-16 Juventus 2016-17 Juventus 2017-18 Juventus 2018-19 Juventus 2019-20 Juventus 2020-21 Inter 2021/22 Milan 2022/23 Napoli 2023/24 Inter 2024/25 Napoli 2025/2026 Inter.