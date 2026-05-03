Scudetto Inter: per il settimo anno di fila cambia la squadra campione

Dal 2019/2020 (ultima stagione del ciclo della Juventus con lo scudetto bianconero che porta la firma di Sarri) a oggi, nessuna squadra è riuscita a conquistare il tricolore per due campionati consecutivi. Con il titolo dell’Inter di Cristian Chivu salgono così a sette i vincitori diversi nelle ultime sette annate, anche se le squadre sono quattro: oltre all’Inter (con tre affermazioni) e alla Juventus, anche Milan e Napoli (due vittorie). Per trovare un’alternanza così lunga al vertice bisogna tornare al periodo che va dal 1981/1982 al 1991/1992, quando si fece anche di meglio. Per dodici campionati consecutivi il campionato cambiò sempre padrone: Juventus, Roma, Juventus, Verona, Juventus, Napoli, Milan, Inter, Napoli, Sampdoria, Milan. Iniziò poi il ciclo di tre scudetti consecutivi per il Milan.