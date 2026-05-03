Parma, Cuesta: "Dispiace non essere riusciti a fare punti"

03 Mag 2026 - 23:43

"Per noi era una opportunità per fare punti, ci dispiace non esserci riusciti Sapevamo che dovevamo fare una grande prestazione, facendo loro male nelle poche chance che avevamo. Ci sono stati dei momenti positivi, ma sappiamo che quel gol prima dell'intervallo è stato pesante. Ci basta questa prestazione? No, perché volevamo punti". Lo ha detto il tecnico del Parma Carlos Cuesta, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter. "Lo scudetto dei nerazzurri? Assolutamente meritato, faccio i complimenti a loro, ai giocatori, allo staff, ai dirigenti e ai tifosi. I risultati parlano da soli, l'Inter ha vinto con tre giornate d'anticipo. L'Inter è fortissima, ha tante risorse per fare male, compresi i piazzati. È una squadra di grandissimo livello, non a caso è stata competitiva in Europa negli ultimi anni".

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