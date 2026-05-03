Juve, Napoli e Milan sui social: "Congratulazioni all'Inter per lo scudetto"

03 Mag 2026 - 23:45
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"Congratulazioni all'Inter per la vittoria dello scudetto 2025/2026": con questo post sul proprio profilo ufficiale di X, la Juventus ha voluto mandare un applauso virtuale ai nerazzurri, che con la vittoria per 2-0 contro il Parma sono diventati matematicamente campioni d'Italia con tre giornate d'anticipo.

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Anche il Napoli si è complimentato: "Congratulazioni all'Inter per la vittoria dello scudetto".

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È arrivato pure il messaggio social del Milan: "Complimenti all'Inter per la vittoria della Serie A 2025/26"

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