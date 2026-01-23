Serie A, Inter-Pisa 6-2: Sommer mette a rischio l'Inter, Dimarco cambia tutto

© Getty Images
L'errore del portiere e la doppietta di Moreo fanno sognare il Pisa, doppio vantaggio toscano a San Siro. Poi la rimonta e lo show interista
La 22a giornata della Serie A si apre con una rimonta tutt'altro che banale dell'Inter, che rischia di eguagliare lo storico 6-3 contro il Pisa dell'era-Trapattoni. Stanchi dopo l'impegno europeo contro l'Arsenal e traditi da Sommer sui due gol subiti, i nerazzurri si ritrovano in doppio svantaggio nella prima mezz'ora (doppietta di Moreo).
Chivu dà un segnale forte, sostituendo un disastroso Luis Henrique e inserendo Dimarco, che chiude da Mvp e cambia completamente la partita. L'Inter la pareggia in due minuti con Zielinski (39') e Lautaro (40'), mentre Bastoni serve l'assist per il 3-2 di Pio Esposito nel recupero (47'pt).
Nella ripresa il Pisa, tramortito dalla reazione rivale, non c'è più e i nerazzurri dilagano segnando altre tre reti: si aggiungono alla festa Dimarco (80'), Bonny (86') e Mkhitaryan (93'). Chivu torna dunque subito alla vittoria e sogna l'allungo, nella giornata di Juventus-Napoli e Roma-Milan: nerazzurri a quota 52 punti, +6 momentaneo sugli azzurri e +9 sui rossoneri. Il Pisa, invece, resta ultimo con 14 punti dopo un'autentica batosta.
LE PAGELLE DELL'INTER
Sommer 4 - Dov'è finito il portiere che sbalordiva il mondo, con quel miracolo su Yamal nella semifinale col Barça? Se lo chiede tutto San Siro, dopo una prestazione sconcertante. Follia in costruzione sul vantaggio di Moreo, è lentissimo e fuori posizione nell'azione del 2-0. Conferma il declino del 2025/26 e le sue statistiche negative (19° per gol evitati), inoltre rischia tantissimo con la palla tra i piedi.
Bisseck 6.5 - Suona la carica all'Inter con quell'inserimento e quel sinistro che rischia di portare al pareggio, prestazione lucidissima in entrambe le fasi. Non è un caso che Chivu lo sposti a quinto nel finale, blindando la partita e consentendogli di servire un assist a Mkhitaryan.
de Vrij 6 - Soffre in avvio la mobilità di Moreo e Meister, poi registra i movimenti difensivi e non consente più agli attaccanti di Gilardino di creare spazi e occasioni. Vita ancor più facile con Durosinmi, mai in partita.
Bastoni 6.5 - Moreo agisce principalmente dal suo lato, ma è incolpevole sulle prime due reti. Si accende, come tutta l'Inter, dopo la mezz'ora e chiude con un assist: suo il pallone d'oro per Pio Esposito.
Luis Henrique 4.5 - In mezz'ora cancella tutti i progressi delle ultime settimane, in un'Inter in difficoltà. Sempre scollegato dai compagni e dai loro movimenti, sbaglia tantissimi passaggi e non dà reali opzioni sulla destra. Di fatto Sucic fa da "supplente" nel suo ruolo, Chivu lo boccia dopo mezz'ora. (dal 33' Dimarco 7.5 - Entra e cambia la partita, con una prestazione semplicemente sontuosa. Serve due assist, trova un gol fortunoso e domina sulla corsia. Pericolo a tutto campo).
Mkhitaryan 6 - L'errore sul retropassaggio che vale l'1-0 del Pisa è principalmente di Sommer, ma anche suo. Sbagliato quel retropassaggio senza guardare, dal quale si riprende solo nel recupero: lesto e fortunato nel tap-in che vale il 6-2 e gli consente di strappare la sufficienza.
Zielinski 6.5 - Il ruolo di vice-Calhanoglu, ormai, se l'è cucito addosso alla perfezione. Gestisce i ritmi anche nel momento più difficile, fa salire l'Inter e riapre la gara con grande lucidità dal dischetto. Non era facile segnare quel rigore, dopo un lungo check al Var.
Sucic 6 - Con un Luis Henrique completamente scollegato dalla squadra, è lui a prendersi il compito di sovrapporsi sulla destra. Nel caos nerazzurro della prima mezz'ora è il migliore, poi si spegne progressivamente prendendosi anche qualche rimbrotto da Chivu perché si accentra troppo. (dal 15' st Barella 5.5 - Mezz'ora più di lotta che di governo, in un'Inter che ha già ribaltato il risultato. Si prende un giallo evitabile e non convince).
Carlos Augusto 6 - Gioca su entrambe le corsie, in un match dai due volti per l'Inter. Apre sulla sinistra e chiude sulla destra, con pochi guizzi e un gol divorato. Non sfigura, ma non impressiona neppure. (dal 34' st Akanji 6 - Chivu lo inserisce per blindare definitivamente la partita, alzando Bisseck. Entra e arrivano due gol).
Lautaro 7 - Nell'Inter di Chivu non riposa mai e, per mezz'ora, si vede. Fatica a gestire il pallone, è poco lucido e sembra fuori dal match. Cambia tutto al 40', quando si avventa sul pallone del 2-2 e trova la 12a rete in questa Serie A. Eguagliato il bottino del 2024/25, rischia anche di servire un assist nella ripresa. (dal 34' st Bonny 6.5 - Pochissimi minuti ed è decisivo: avvia l'azione del 4-2 e segna la quinta rete, ritrovando il gol).
Esposito 7 - Si perde Moreo sul corner del raddoppio, poi svolta. Lotta come un leone su ogni pallone, segna il 3-2 di testa e sfiora due volte la doppietta. Forse non era lui, a meritare il cambio a mezz'ora dal termine. (dal 15' st Thuram 6 - L'assist per Dimarco raddrizza una prestazione decisamente poco lucida. Un'occasione immediata, poi sembra svogliato e poco applicato nel suo subentro. Si riscatta all'80' con quel pallone visionario).
IL TABELLINO
INTER-PISA 6-2
INTER (3-5-2) - Sommer 4; Bisseck 6.5, de Vrij 6, Bastoni 6.5; Luis Henrique 4.5 (33' Dimarco 7.5), Mkhitaryan 6, Zielinski 6.5, Sucic 6 (15' st Barella 5.5), Carlos Augusto 6 (34' st Akanji 6); Lautaro 7 (34' st Bonny 6.5), Esposito 7 (15' st Thuram 6). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo. All. Chivu.
PISA (3-4-2-1) - Scuffet 6.5; Calabresi 5, Canestrelli 5.5, Coppola 5.5; Touré 5, Aebischer 5.5 (24' st Lorran 6), Marin 6 (1' st Piccinini 5.5), Angori 6 (24' st Leris 5.5); Moreo 6.5, Tramoni 5 (1' st Akinsanmiro 5.5); Meister 6 (40' Durosinmi 5.5). A disposizione: Nicolas, Bozhinov, Caracciolo, Loyola, Højholt, Buffon, Tomas Esteves. All. Gilardino.
Arbitro: Marcenaro.
Marcatori: 11' e 23' Moreo (P), 39' Zielinski rig. (I), 40' Lautaro (I), 47' pt Esposito (I), 35' st Dimarco (I), 41' st Bonny (I), 48' st Mkhitaryan (I).
Ammoniti: Marin (P), Lautaro (I), Gilardino (all. Pisa), Calabresi (P), Akinsanmiro (P), Barella (I).
LE STATISTICHE
- Federico Dimarco (un gol e due assist stasera) è il primo difensore dell'Inter che ha preso parte a tre gol in un singolo match di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
- Prima di oggi (Federico Dimarco, 3), l’ultimo difensore capace di prendere parte ad almeno tre gol in uno stesso match di Serie A era stato Cristian Ansaldi con il Genoa (vs Palermo, tre, il 17 gennaio 2016).
- Federico Dimarco ha preso parte a 12 gol in 20 presenze in questo campionato (5G+7A): record per lui di partecipazioni in una stagione di Serie A.
- Prima di oggi (vs Pisa) l’ultima volta che l’Inter aveva subito due reti entro i primi 30’ di gioco in campionato risaliva al 27 ottobre 2024 (vs Juventus, Dusan Vlahovic al 20° e Timothy Weah al 26°).
- Lautaro Martínez (12 reti finora in 22 match in questo campionato) ha sia eguagliato il proprio bottino di reti registrate nello scorso torneo (12 ma in 31 sfide) sia superate le marcature casalinghe della scorsa stagione nella competizione: sei contro le cinque del 2024/25.
- Francesco Pio Esposito ha preso parte ad almeno un gol per tre gare di fila in campionato (rete vs Lecce e Pisa e assist vs Udinese) per la prima volta dal novembre 2024 in Serie B con lo Spezia (vs Modena, Juve Stabia e Südtirol).
- Prima di oggi, Inter-Pisa (3-2), l’ultimo match di Serie A che aveva visto almeno cinque reti realizzate nella prima frazione di gioco risaliva all’8 dicembre 2024 (Hellas Verona – Empoli – 1-4 in quel caso).
- L’Inter è diventata solo la seconda formazione contro cui il Pisa ha perso sette gare di fila in Serie A – dopo la Juventus tra il 1987 e il 2025.
- Federico Dimarco è il difensore che ha preso parte al maggior numero di reti tra i difensori dei Big-5 campionati europei in corso: 12, frutto di cinque gol e sette assist, superato Alejandro Grimaldo a nove.
- L’Inter ha vinto un match di Serie A dopo essere andato in svantaggio di due reti (vs Pisa) per la prima volta dall’8 marzo scorso (3-2 vs Monza, in quel caso).
- Il Pisa ha realizzato due gol in un 1° tempo di campionato contro l’Inter per la prima volta in Serie A.
- L'Inter ha segnato almeno 6 gol in un match casalingo tra tutte le competizioni per la prima volta dal 9 novembre 2022: 6-1 vs Bologna in campionato.
- L’Inter è la formazione contro cui il Pisa ha subito più reti in Serie A: 37.
- Piotr Zielinski ha segnato tre reti in 19 gare in questo campionato e l’ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A risale al 2023/24 con il Napoli (tre, in 28 sfide).
- Per la terza volta in carriera in Serie A, Federico Dimarco ha sia segnato che fornito assist in uno stesso match di campionato (vs Pisa) – dopo dicembre 2024 (vs Lazio) e ottobre 2025 (vs Cremonese).
- Tra i giocatori di Serie A che hanno segnato almeno cinque gol da inizio agosto tra tutte le competizioni, Francesco Pio Esposito è quello più giovane (5 reti - giugno 2005).
- Stefano Moreo è il primo giocatore capace di realizzare una doppietta nei primi 30’ di gioco in un match contro l’Inter in Serie A a partire da Zlatan Ibrahimovic con il Milan, il 17 ottobre 2020 (al 13° e al 16° in quel caso).
- Quello di Stefano Moreo (10:46’’) è il gol più veloce subito dall’Inter in Serie A da quello di Christian Pulisic, il 22 settembre 2024 (09:34’’).
- Quello di Stefano Moreo da 35 metri è il secondo gol dalla distanza più lunga subito dall'Inter in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo quello di Manuel Pasqual da 36,6 metri il 16 febbraio 2011 con la Fiorentina.
- Il Pisa ha perso un match dopo essere andato in vantaggio di almeno due gol per la prima volta in Serie A.