Serie A, Inter-Pisa 6-2: Sommer mette a rischio l'Inter, Dimarco cambia tutto

LE STATISTICHE

- Federico Dimarco (un gol e due assist stasera) è il primo difensore dell'Inter che ha preso parte a tre gol in un singolo match di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

- Prima di oggi (Federico Dimarco, 3), l’ultimo difensore capace di prendere parte ad almeno tre gol in uno stesso match di Serie A era stato Cristian Ansaldi con il Genoa (vs Palermo, tre, il 17 gennaio 2016).

- Federico Dimarco ha preso parte a 12 gol in 20 presenze in questo campionato (5G+7A): record per lui di partecipazioni in una stagione di Serie A.

- Prima di oggi (vs Pisa) l’ultima volta che l’Inter aveva subito due reti entro i primi 30’ di gioco in campionato risaliva al 27 ottobre 2024 (vs Juventus, Dusan Vlahovic al 20° e Timothy Weah al 26°).

- Lautaro Martínez (12 reti finora in 22 match in questo campionato) ha sia eguagliato il proprio bottino di reti registrate nello scorso torneo (12 ma in 31 sfide) sia superate le marcature casalinghe della scorsa stagione nella competizione: sei contro le cinque del 2024/25.

- Francesco Pio Esposito ha preso parte ad almeno un gol per tre gare di fila in campionato (rete vs Lecce e Pisa e assist vs Udinese) per la prima volta dal novembre 2024 in Serie B con lo Spezia (vs Modena, Juve Stabia e Südtirol).

- Prima di oggi, Inter-Pisa (3-2), l’ultimo match di Serie A che aveva visto almeno cinque reti realizzate nella prima frazione di gioco risaliva all’8 dicembre 2024 (Hellas Verona – Empoli – 1-4 in quel caso).

- L’Inter è diventata solo la seconda formazione contro cui il Pisa ha perso sette gare di fila in Serie A – dopo la Juventus tra il 1987 e il 2025.

- Federico Dimarco è il difensore che ha preso parte al maggior numero di reti tra i difensori dei Big-5 campionati europei in corso: 12, frutto di cinque gol e sette assist, superato Alejandro Grimaldo a nove.

- L’Inter ha vinto un match di Serie A dopo essere andato in svantaggio di due reti (vs Pisa) per la prima volta dall’8 marzo scorso (3-2 vs Monza, in quel caso).

- Il Pisa ha realizzato due gol in un 1° tempo di campionato contro l’Inter per la prima volta in Serie A.

- L'Inter ha segnato almeno 6 gol in un match casalingo tra tutte le competizioni per la prima volta dal 9 novembre 2022: 6-1 vs Bologna in campionato.

- L’Inter è la formazione contro cui il Pisa ha subito più reti in Serie A: 37.

- Piotr Zielinski ha segnato tre reti in 19 gare in questo campionato e l’ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A risale al 2023/24 con il Napoli (tre, in 28 sfide).

- Per la terza volta in carriera in Serie A, Federico Dimarco ha sia segnato che fornito assist in uno stesso match di campionato (vs Pisa) – dopo dicembre 2024 (vs Lazio) e ottobre 2025 (vs Cremonese).

- Tra i giocatori di Serie A che hanno segnato almeno cinque gol da inizio agosto tra tutte le competizioni, Francesco Pio Esposito è quello più giovane (5 reti - giugno 2005).

- Stefano Moreo è il primo giocatore capace di realizzare una doppietta nei primi 30’ di gioco in un match contro l’Inter in Serie A a partire da Zlatan Ibrahimovic con il Milan, il 17 ottobre 2020 (al 13° e al 16° in quel caso).

- Quello di Stefano Moreo (10:46’’) è il gol più veloce subito dall’Inter in Serie A da quello di Christian Pulisic, il 22 settembre 2024 (09:34’’).

- Quello di Stefano Moreo da 35 metri è il secondo gol dalla distanza più lunga subito dall'Inter in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo quello di Manuel Pasqual da 36,6 metri il 16 febbraio 2011 con la Fiorentina.

- Il Pisa ha perso un match dopo essere andato in vantaggio di almeno due gol per la prima volta in Serie A.