Il risveglio degli italiani: 5 gol in poche ore dopo tre giorni di digiuno totale

Con i due gol (inutili) segnati a Cagliari, Gianluca Scamacca è diventato il capocannoniere italiano con 10 reti. Non sono nemmeno poche se si considerano gli infortuni che ha dovuto affrontare. In una manciata di minuti è passato dal 14° posto della classifica cannonieri generale al 6°. Davanti solo la coppia interista Lautaro-Thuram, quella comasca Paz-Douvikas e poi il romanista Malen. Per trovare altri azzurri o azzurrabili occorre scendere al 15° posto con Kean, Orsolini e Pinamonti a quota 8. Poi giù giù fino al 21° posto dove stazionano Berardi, Bonazzoli e Lorenzo Colombo che hanno segnato 7 reti.