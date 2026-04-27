Doppietta in 8’ alla prima da titolare: chi è Mendy, il baby bomber che sta salvando il Cagliari

Cagliari-Atalanta è iniziata come davvero in pochi si aspettavano, forse solo Fabio Pisacane, che dopo averlo fatto esordire nella sfida contro il Napoli ha dato una chance da titolare a Paul Mendy, attaccante senegalese classe 2007 che sta facendo ottime cose con la Primavera del Cagliari (13 gol in 25 partite del campionato) e che da oggi conoscono tutti anche in Serie A. Già, perché il baby talento rossoblù (il secondo giocatore più giovane a giocare dal 1’ in questa Serie A, ndr) dopo 20 secondi ha fatto esplodere la Unipol Domus con un colpo di testa preciso che ha sbloccato il risultato e 7’ minuti dopo il suo primo gol in A ha segnato anche la personale doppietta risolvendo una mischia in area. Due gol che potrebbero voler dire salvezza matematica per i rossoblù e un pomeriggio davvero da sogno per il ragazzo che gli scout del Cagliari hanno scovato nella seconda serie senegalese e che il club ha già provveduto a blindare con un contratto fino al 2031.