Serie A, gli arbitri della 38esima giornata: Zufferli per Torino-Juventus, Milan-Cagliari a Guida

Per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire, ma anche molte partite che valgono poco ai fini della classifica, il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, in Milan-Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas-Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese-Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare in Lecce-Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
Nelle altre partite, sono da registrare tre esordi assoluti in Serie A. Mario Perri, al secondo anno in CAN, dirigerà Fiorentina-Atalanta, Niccolò Turrini (primo anno) arbitrerà Parma-Sassuolo e Andrea Zanotti (primo anno) Napoli-Udinese.
Questo il quadro completo:
FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45
PERRI
VOTTA – PRESSATO
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00
BONACINA
LAGHEZZA – ZEZZA
IV: MARCENARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BARONI
LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
NIEDDA – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
PARMA – SASSUOLO Domenica 24/05 h. 15.00
TURRINI
IMPERIALE – TRINCHIERI
IV: MARINELLI
VAR: GIUA
AVAR: PEZZUTO
NAPOLI – UDINESE h. 18.00
ZANOTTI
CAPALDO – PASCARELLA
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PAIRETTO
CREMONESE – COMO h. 20.45
MARESCA
CECCONI – FONTEMURATO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
LECCE – GENOA h. 20.45
DOVERI
PERETTI – MASTRODONATO
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – CAGLIARI h. 20.45
GUIDA
PRETI – BERCIGLI
IV: AYROLDI
VAR: ABISSO
AVAR: CHIFFI
TORINO – JUVENTUS h. 20.45
ZUFFERLI
BACCINI – LO CICERO
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARINI
H. VERONA – ROMA h. 20.45
SOZZA
ROSSI M. – LAUDATO
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAGGIONI