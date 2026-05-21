Serie A, gli arbitri della 38esima giornata: Zufferli per Torino-Juventus, Milan-Cagliari a Guida

A Maresca e Doveri le sfide salvezza di Cremonese e Lecce. Debutto in Serie A per Perri, Turrini e Zanotti

21 Mag 2026 - 13:29
Per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire, ma anche molte partite che valgono poco ai fini della classifica, il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, in Milan-Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas-Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese-Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare in Lecce-Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
Nelle altre partite, sono da registrare tre esordi assoluti in Serie A. Mario Perri, al secondo anno in CAN, dirigerà Fiorentina-Atalanta, Niccolò Turrini (primo anno) arbitrerà Parma-Sassuolo e Andrea Zanotti (primo anno) Napoli-Udinese.

Questo il quadro completo:


FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV: MASSA

VAR: DI BELLO

AVAR: SERRA

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00

BONACINA

LAGHEZZA – ZEZZA

IV: MARCENARO

VAR: PEZZUTO

AVAR: BARONI

LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – EMMANUELE

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PICCININI

PARMA – SASSUOLO Domenica 24/05 h. 15.00

TURRINI

IMPERIALE – TRINCHIERI

IV: MARINELLI

VAR: GIUA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA  

IV: MANGANIELLO

VAR: PRONTERA

AVAR: PAIRETTO

CREMONESE – COMO h. 20.45

MARESCA

CECCONI – FONTEMURATO

IV: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CAMPLONE

LECCE – GENOA h. 20.45

DOVERI

PERETTI – MASTRODONATO

IV: MUCERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

PRETI – BERCIGLI

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

TORINO – JUVENTUS h. 20.45

ZUFFERLI

BACCINI – LO CICERO

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARINI

H. VERONA – ROMA h. 20.45

SOZZA

ROSSI M. – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAGGIONI

Italia, i tre nomi per il prossimo ct

La finale di Luis Enrique

Calafiori, due anni top

Dall'Inter alla Juventus, quando la Champions si decide all'ultima giornata

La manita di Unai Emery

Mkhi pensa all'addio

Gasp imperatore di Roma

Vlahovic e Leao: perché devono restare e perché no

Conte, quanta fretta di andar via: i motivi dell'addio facile

Vlahovic, futuro incerto

Rafa per la Champions

La dura vita dei mister

De Laurentiis in campo

Conte già rimpianto

