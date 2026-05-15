Arbitra la Fiorentina e viene arrestato: la storia di Dieperink, poi rilasciato ed escluso dai Mondiali dalla Fifa

A riportare la notizia sono i colleghi del De Telegraaf. Il fischietto 38enne era stato fermato nella città inglese dopo aver lavorato davanti al monitor in occasione della sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina (era il 9 aprile). Accusato di tre reati, tra i quali violenza sessuale su un minore, Dieperink era stato successivamente interrogato prima che le accuse venissero ritirate per mancanza di prove. La notizia ha avuto comunque un vasto eco, con la Fifa che ha deciso di escluderlo poiché intende avere solo arbitri dalla condotta impeccabile.