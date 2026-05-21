Altra finale vinta: Emery nella storia con Ancelotti, Mourinho e Trapattoni

Unai Emery è entrato ufficialmente nella storia del calcio mondiale diventando il quarto allenatore capace di conquistare cinque finali nelle grandi competizioni europee, grazie al trionfo dell'Aston Villa ai danni del Friburgo nell'ultimo atto dell'Europa League. Nella magica notte di Istanbul, il tecnico basco si è confermato l'assoluto dominatore di questa competizione mettendo in bacheca il suo quinto titolo continentale personale, un traguardo leggendario che gli permette di sedersi all'esclusivo tavolo dei mostri sacri della panchina insieme a Carlo Ancelotti (vincitore di 5 Champions League), José Mourinho (che vanta 2 Champions League, una Coppa Uefa, una Europa League e una Conference League) e Giovanni Trapattoni (una Coppa dei Campioni, 3 Coppe Uefa e una Coppa delle Coppe).