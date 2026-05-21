Fiorentina, Vanoli premiato 25 anni dopo il gol della finale di Coppa Italia

“Celebrare Paolo Vanoli significa celebrare un pezzo di storia della Fiorentina. A venticinque anni da quella Coppa Italia ho sentito il dovere e il piacere, insieme al mio Team, di rendere omaggio a un protagonista di quell’impresa che con il suo goal contribuì alla vittoria della Coppa Italia 2001. In questa stagione così difficile il destino ha voluto che fosse lui a risollevare la Fiorentina, dimostrando ancora una volta grande attaccamento per la città di Firenze. Un calciatore, un allenatore, un uomo dallo spessore umano incredibile che ringrazio per aver accolto il nostro premio. Ringrazio, anche, la società ACF Fiorentina per la disponibilità, l’accoglienza e la sensibilità dimostrata nel condividere con noi questo momento così significativo. Questo premio nasce dal cuore, dalla memoria sportiva e dalla volontà di trasmettere a noi giovani il valore di quei traguardi che uniscono una comunità intera - ha dichiarato Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival “Il Magnifico".