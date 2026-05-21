Fiorentina, Vanoli premiato 25 anni dopo il gol della finale di Coppa Italia

21 Mag 2026 - 12:36
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© Ufficio Stampa

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Una celebrazione dal forte valore simbolico, nel segno della memoria, dell’identità e del legame indissolubile tra Firenze e uno dei momenti più iconici della storia viola. Ieri presso il Rocco B. Commisso Viola Park, si è svolta la premiazione di Paolo Vanoli - attuale allenatore della Fiorentina - in occasione del 25° anniversario (che cadrà nel prossimo mese di giugno) del gol realizzato con la maglia viola nella finale di Coppa Italia del 2001 tra Fiorentina e Parma, rete che contribuì alla conquista dell’ultimo trofeo nella bacheca del club.

Un anniversario speciale che il destino ha voluto rendere ancora più significativo: a venticinque anni da quella storica vittoria, Vanoli si trova oggi alla guida tecnica della Fiorentina.

L’iniziativa nasce da un’idea di Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival “Il Magnifico - anagraficamente più giovane del gol che valse la Coppa Italia - organizzatore di eventi culturali e conduttore, col contributo organizzativo di Mattia Zoppi - membro dello Staff Under 35 del Festival - ha voluto rendere omaggio a una figura simbolica della Fiorentina oltre che a un trofeo che ancora oggi rappresenta un ricordo vivo per tutta la tifoseria fiorentina. Negli anni il Festival “Il Magnifico" ha premiato numerosi protagonisti a livello nazionale del mondo dello spettacolo e dello sport Under 35, tra cui quest’anno David De Gea ed Ekaterina Antropova, campionessa del mondo del volley femminile con la nostra nazionale anch’essa insignita del riconoscimento del Festival al Pala Wanny. Quello dedicato a Paolo Vanoli rappresenta però un premio speciale, fuori dagli schemi tradizionali della manifestazione, pensato come momento celebrativo e istituzionale per valorizzare un simbolo della storia viola.

La consegna del premio è avvenuta da parte di Leonardo Margarito insieme ad Alessandro Penko, figlio del Maestro Paolo Penko che realizza il prestigioso conferimento; presenti anche la giornalista sportiva e collaboratrice del Festival, Gaia Simonetti - già addetto stampa viola nell'anno della conquista della Coppa Italia 2001 che ha rivissuto con mister Vanoli quella finale- e Mattia Zoppi membro dello Staff.

“Celebrare Paolo Vanoli significa celebrare un pezzo di storia della Fiorentina. A venticinque anni da quella Coppa Italia ho sentito il dovere e il piacere, insieme al mio Team, di rendere omaggio a un protagonista di quell’impresa che con il suo goal contribuì alla vittoria della Coppa Italia 2001. In questa stagione così difficile il destino ha voluto che fosse lui a risollevare la Fiorentina, dimostrando ancora una volta grande attaccamento per la città di Firenze. Un calciatore, un allenatore, un uomo dallo spessore umano incredibile che ringrazio per aver accolto il nostro premio. Ringrazio, anche, la società ACF Fiorentina per la disponibilità, l’accoglienza e la sensibilità dimostrata nel condividere con noi questo momento così significativo. Questo premio nasce dal cuore, dalla memoria sportiva e dalla volontà di trasmettere a noi giovani il valore di quei traguardi che uniscono una comunità intera - ha dichiarato Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival “Il Magnifico".

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