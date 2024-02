Serie A, Casini: "Una giornata all'estero si può valutare"

Calcio

Il presidente della Lega Serie A valuta pro e contro, non perdendo di vista i tifosi: "Perderebbe una giornata"

© ipp Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, si mostra propositivo riguardo a un'ipotesi di disputare un'intera giornata di Serie A all'estero, non nascondendo l'origine datata di questa opportunità. "Ci sono sport che costruiscono l'esportazione del prodotto anche così - ha spiegato Casini - ma per il calcio è molto complicato, oltre al fatto che i tifosi perderebbero una giornata". Al convegno 'Osservatorio valore sport' organizzato da The European House Ambrosetti, il numero uno della Lega Serie A sottolinea:" La comparazione è alla base di ogni miglioramento, ma non facciamo trapianti senza considerare il contesto. L'esperienza fuori si può valutare". Esistono dei pro e dei contro a questa iniziativa, ma Casini non vorrebbe assolutamente che i tifosi perdessero una giornata di campionato. E poi serve l'autorizzazione di UEFA e FIFA.

Riflettendo su una plausibile realizzazione di questo progetto Casini accenna al già esistente formato della Supercoppa italiana, che ora prevede le Final Four, con semifinali a eliminazione diretta seguite dalla sfida finale. "Magari proprio in Arabia, che per il calcio diventato un Paese di riferimento già da diversi anni”. Ma altri paesi, come Africa e Sud America potrebbero essere coinvolti. Il risultato potrebbe essere un incremento di visibilità, ma anche di relazioni diplomatiche e commerciali, diffondendo il calcio italiano a livello globale. Si tratta di un'ipotesi che può tornare a galla in un futuro prossimo.