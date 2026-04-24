Serie A all'estero? La Fifa apre ma al massimo per una partita a stagione

E se tutto questo non bastasse, in cima alla piramide c'è la Fifa, che manterrà un diritto di veto assoluto. Ma attenzione a un ulteriore dettaglio: se i club insistessero per andare all'estero e la Lega nazionale si opponesse, quest'ultima potrà essere scavalcata. Le nuove norme arrivano dopo i recenti casi in Serie A e Liga: si era parlato di giocare a Miami e a Perth Villarreal-Barcellona e Milan-Como per poi finire in un nulla di fatto.