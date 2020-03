Serie A, Agnelli sarcastico con Lotito: "Adesso sei anche un esperto virologo?"

Una battuta, solo una battuta. Ma, tuttavia, parole che fotografano due visioni diverse che da giorni ormai caratterizzano il confronto tra i presidenti dei club di Serie A sulla ripresa o meno (sì, no, quando, come) del campionato. Protagonisti, una volta ancora, il numero uno della Juve Andrea Agnelli e quello della Lazio Claudio Lotito nel corso della riunione in videoconferenza della Lega di Serie A di ieri. Di fronte all'ottimismo del patron biancoceleste ("Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà (il virus, ndr)! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, non con quelli delle squadre") Agnelli avrebbe infatti risposto con un perentorio: "Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo". Toni non accessi, riporta Tuttosport, ma comunque uno scambio emblematico su una divisione ancora in essere. Questo mentre prende sempre più piede l'ipotesi che il campionato possa non riprendere. Ma tutto è chiaramente legato a come evolverà nei prossimi giorni e settimane l'epidemia coronavirus.