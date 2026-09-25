Figc, Malagò: "Caso tesseramento ha poco a che fare con lo sport"

"Dispiace, lascia amareggiati perché ci sono situazioni che con lo sport hanno poco a che fare. Mi sembra tutto molto chiaro, i pensieri e le opinioni. La stragrande maggioranza di chi rappresenta i media e non solo ha le idee molto chiare e ha fatto presente i propri desiderata". Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a margine della presentazione del progetto "Il calcio torna in piazza" a Roma, torna sulla vicenda tesseramento. Poi, a chi chiede se stasera all'Olimpico ci sarà un chiarimento con il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio o con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi risponde che "da parte mia la situazione è stara esternata, non vedo durante una partita cosa vuol dire avere un chiarimento. In queste occasioni si deve solo parlare di calcio, poi normale che sia seduto vicino al presidente del Coni e al ministro dello sport", conclude.