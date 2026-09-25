Italia-Belgio, venduti 40.000 biglietti. Malagò: "Soddisfatto della risposta del pubblico"

25 Set 2026 - 13:30
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"Oggi non ho parlato con Mancini, ci ho parlato ieri prima della conferenza stampa, l'ho visto a Coverciano l'altro ieri, ho vissuto qualche ora con loro, io credo che l'ambiente lo conosce bene, conosce bene anche il calcio e lo sport. Poi è molto banale la mia conclusione, la palla è rotonda, lo sappiamo". Il Presidente della Figc, Giovanni Malagò a margine dell'evento 'Lo sport in piazza' a Roma. Riguardo alla risposta del pubblico (si parla di circa 40.000 biglietti venduti sinora) per l'esordio dell'Italia stasera contro il Belgio all'Olimpico, Malagò sottolinea: "Considerando da dove partiamo e i risultati finali - ha aggiunto - mi sembra oggettivamente un ottimo risultato. Poi mi aggrego agli statistici, ieri mi hanno detto che è stato fatto un record sotto il profilo dell'incasso, mi sembra che non sia questo il problema, ma sia una cosa positiva". 

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