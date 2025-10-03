Logo SportMediaset
Calcio

Serbia, per le qualificazioni ai Mondiali 2026 convocati Vlahovic e Pavlovic

03 Ott 2025 - 16:19
© Getty Images

© Getty Images

Ci sarà anche un po' di Serie A nella Serbia in occasione delle sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha infatti convocato fra gli altri Dusan Vlahovic della Juventus e Strahinja Pavlovic del Milan a cui si aggiungono Vanja Milinkovic-Savic (Napoli), Lazar Samardzic (Atalanta) e Filip Kostic (Juventus).

ECCO I CONVOCATI

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic (Napoli), Predrag Rajkovic (Al-Ittihad), Djordje Petrovic (Bournemouth), Dragan Rosic (Vojvodina).
Difensori: Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), Strahinja Pavlovic (Milan), Milos Veljkovic (Stella Rossa), Strahinja Erakovic (Zenit), Jan-Karlo Simic (Al Ittihad), Veljko Milosavljevic (Bournemouth)                                                                                                                                                                      Centrocampisti: Sasha Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimovic (Shabab Al Ahli), Andrija Zivkovic (PAOK), Lazar Samardzic (Atalanta), Filip Kostic (Juventus), Stefan Mitrovic (Excelsior), Aleksandar Stankovic (Club Brugge), Ognjen Ugresic (Partizan), Dejan Zukic (Wolfsberger)                                                                                                                                                                                                                                  Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Al Rayyan), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (AEK), Andrej Ilic (Union Berlin) 

