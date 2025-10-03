Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
verso inter-cremonese

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

Così il tecnico della Cremonese alla vigilia del match contro i nerazzurri

03 Ott 2025 - 16:02
01:59 

"Un'opportunità straordinaria per capire il livello al quale dobbiamo ambire per raggiungere i nostri obiettivi". Così Davide Nicola ha presentato Inter-Cremonese: "Sappiamo benissimo che tutti i loro attaccanti hanno dimostrato ampiamente, senza dimenticare le grandi risorse che hanno a centrocampo e l'organizzazione difensiva. Giocano insieme da tempo e hanno un allenatore che ha già dimostrato grandi cose in carriera e sta mostrando le sue idee".

"Il punto è ribaltare questa visione e la sfida sta proprio nel capire come possiamo crescere affrontando giocatori di questo livello: mettendo in campo una grande libertà mentale e la consapevolezza che per essere efficaci dovremo essere squadra dal riscaldamento al triplice fischio", ha detto ancora Nicola.

"Dovremo dimostrare grande capacità organizzativa quando avranno palla loro e personalità quando la avremo noi: in Serie A non puoi non costruire e devi saperlo fare in base all'avversario che hai di fronte. Noi siamo squadra se tutti gli effettivi sono concentrati e dediti alla fatica che bisogna fare contro avversari di questo genere", ha aggiunto.

Su chi sarà assente domani. "Vardy e Sarmiento hanno fatto grandi passi in avanti e saranno della partita. Payero sta trovando continuità ed è presente, ma non possiamo correre rischi con i carichi di lavoro. Stanno progredendo tutti, serve pazienza perché tutti siano abili e arruolati per entrare dalla panchina o a gara in corso".

nicola
inter cremonese
conferenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
Un Chico per Tudor

Un Chico per Tudor: Conceicao può dare la svolta

01:59
DICH NICOLA PRE INTER 3/10 DICH

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

00:34
DICH GILARDINO PRE BOLOGNA DICH

Gilardino alla vigilia del Bologna: "Gli arbitraggi non siano un alibi"

01:12
DICH CUESTA PRE LECCE 3/10 DICH

Cuesta: "Vogliamo dare continuit al progetto"

00:18
DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

00:49
DICH CHIVU PRE CREMONESE DICH

Chivu: "Thuram? Infortunio non gravissimo"

01:17
Cannavaro ai mondiali

Cannavaro ai mondiali

01:27
Hojlund mister Champions

Hojlund mister Champions

01:29
Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

01:26
Inter, niente gerarchie

Inter, niente gerarchie prestabilite: Chivu sceglie l'alternanza

01:08
Milano live

Ibra premiato nel giorno dei suoi 44 anni: "Un onore essere tra i grandi"

01:36
Verso Juventus-Milan

Max torna allo Stadium e studia la mossa a sorpresa

02:05
L'Allegri bianconero

L'Allegri bianconero: tutte le sfumature di un amore... finito

01:32
Verso Juventus-Milan

Tudor e i dubbi verso il Milan: la Juve cerca riscatto

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

01:31
Un Chico per Tudor

Un Chico per Tudor: Conceicao può dare la svolta

I più visti di Calcio

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese