Udinese, Runjaic: "Convivere con sconfitte e capire come reagire"

"Le sconfitte fanno crescere: abbiamo vinto contro l'Inter e qualcuno magari riteneva si potesse continuare sempre così. Ogni partita, però, fa storia a sè, ogni gara va preparata al meglio, bisogna essere disciplinati e compatti a livello tattico. Siamo una squadra giovane e in crescita, vittorie e sconfitte fanno parte del nostro percorso. Non è piaciuto a nessuno perdere le ultime due gare, ma dobbiamo accettare il momento. Bisogna convivere con le sconfitte, bisogna capire come reagire". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il lunch match casalingo della sua Udinese contro il Cagliari. "Sappiamo cosa ci aspetta domenica - ha aggiunto - una squadra che ha cominciato bene la stagione. Adesso dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, dobbiamo essere attenti, portando sul campo i fattori giusti per ottenere la prima vittoria casalinga in campionato".