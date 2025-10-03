Logo SportMediaset
Camarda, settimana da sogno: tra i convocati di Baldini per le qualificazioni all'Europeo

03 Ott 2025 - 15:36
Settimana da sogno per Francesco Camarda. Domenica ha fatto esplodere il Via del Mare con il suo primo gol in Serie A e oggi l'attaccante del Lecce può festeggiare il ritorno in azzurro dopo l'assenza dovuta a un colpo alla testa subito in Lecce-Milan. Il 17enne prodotto dei rossoneri è infatti nella lista dei 25 giocatori convocati dal ct Silvio Baldini per il doppio impegno legato alle qualificazioni al prossimo Europeo Under 21. Gli azzurrini giocheranno in casa sia il 10 ottobre, al Dino Manuzzi di Cesena contro la Svezia, che il 14 allo Giovanni Zini di Cremona contro l'Armenia. Quattro le novità nella lista del tecnico, che ha chiamato per la prima volta i difensori Dellavalle (Modena) e Fortini (Fiorentina) e i centrocampisti Faticanti (Juve NextGen) e Cisse (Catanzaro).

L'ELENCO COMPLETO:
Tommaso Martinelli (Fiorentina)
Diego Mascardi (Spezia)
Edoardo Motta (Reggiana)

DIFENSORI
Davide Bartesaghi (Milan)
Alessandro Dellavalle (Modena)
Niccolò Fortini (Fiorentina)
Gabriele Guarino (Empoli)
Riyad Idrissi (Cagliari)
Filippo Mane (Borussia Dortmund)
Luca Marianucci (Napoli)
Brando Moruzzi (Empoli, squalificato per la prima partita, sarà disponibile solo per Italia-Armenia)
Marco Palestra (Cagliari)

CENTROCAMPISTI
Tommaso Berti (Cesena)
Alphadjo Cisse (Catanzaro)
Matteo Dagasso (Pescara)
Giacomo Faticanti (Juventus NextGen)
Luca Lipani (Sassuolo)
Cher Ndour (Fiorentina)
Niccolò Pisilli (Roma)

ATTACCANTI
Francesco Camarda (Lecce)
Luigi Cherubini (Sampdoria)
Jeff Ekhator (Genoa)
Seydou Fini (Genoa)
Luca Koleosho (Espanyol)
Simone Pafundi (Sampdoria)
 

