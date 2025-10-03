Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Albania, Sylvinho convoca sei giocatori di Serie A per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026

03 Ott 2025 - 17:02
© Getty Images

© Getty Images

Saranno sei i giocatori provenienti dalla Serie A impegnati con l'Albania nelle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Sylvinho ha infatti convocato Kristjan Asllani e Ardian Ismajli del Torino, Ylber Ramadani e Medon Berisha del Lecce, Elseid Hysaj della Lazio e Berat Djimsiti dell'Atalanta.

I CONVOCATI

Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni.
Difensori: Ardian, Ismajli, Elseid Hydaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Enea Mihaj, Klisman Cake, Berad Djimsiti, Arlind Ajeti.
Centrocampisti: Medon Berisha, Ylber Ramadani, Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci, Adrion Pajaziti, Nedim Bahrami, Jasir Asani, Arber Hoxha.
Attaccanti: Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Armando Broja, Rey Manaj

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
Un Chico per Tudor

Un Chico per Tudor: Conceicao può dare la svolta

01:59
DICH NICOLA PRE INTER 3/10 DICH

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

00:34
DICH GILARDINO PRE BOLOGNA DICH

Gilardino alla vigilia del Bologna: "Gli arbitraggi non siano un alibi"

01:12
DICH CUESTA PRE LECCE 3/10 DICH

Cuesta: "Vogliamo dare continuit al progetto"

00:18
DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

00:49
DICH CHIVU PRE CREMONESE DICH

Chivu: "Thuram? Infortunio non gravissimo"

01:17
Cannavaro ai mondiali

Cannavaro ai mondiali

01:27
Hojlund mister Champions

Hojlund mister Champions

01:29
Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

01:26
Inter, niente gerarchie

Inter, niente gerarchie prestabilite: Chivu sceglie l'alternanza

01:08
Milano live

Ibra premiato nel giorno dei suoi 44 anni: "Un onore essere tra i grandi"

01:36
Verso Juventus-Milan

Max torna allo Stadium e studia la mossa a sorpresa

02:05
L'Allegri bianconero

L'Allegri bianconero: tutte le sfumature di un amore... finito

01:32
Verso Juventus-Milan

Tudor e i dubbi verso il Milan: la Juve cerca riscatto

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

01:31
Un Chico per Tudor

Un Chico per Tudor: Conceicao può dare la svolta

I più visti di Calcio

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:20
Riforma dello sport: incontro Figc-sindacati con focus su arbitri
18:30
Cremonese, Nicola: "Vardy è pronto, Audero no. Chivu ha dimostrato grandi cose"
18:14
Fabregas squalificato non parla, il ds del Como: "Evitiamo le polemiche"
18:00
Spagna, i convocati di De La Fuente: c'è Jesus Rodriguez
17:40
Udinese, Runjaic: "Convivere con sconfitte e capire come reagire"