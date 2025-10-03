Albania, Sylvinho convoca sei giocatori di Serie A per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026

© Getty Images
Saranno sei i giocatori provenienti dalla Serie A impegnati con l'Albania nelle prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. Sylvinho ha infatti convocato Kristjan Asllani e Ardian Ismajli del Torino, Ylber Ramadani e Medon Berisha del Lecce, Elseid Hysaj della Lazio e Berat Djimsiti dell'Atalanta.
I CONVOCATI
Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni.
Difensori: Ardian, Ismajli, Elseid Hydaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Enea Mihaj, Klisman Cake, Berad Djimsiti, Arlind Ajeti.
Centrocampisti: Medon Berisha, Ylber Ramadani, Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci, Adrion Pajaziti, Nedim Bahrami, Jasir Asani, Arber Hoxha.
Attaccanti: Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Armando Broja, Rey Manaj
