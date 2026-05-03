Scudetto Inter: a San Siro comincia la festa nerazzurra

San Siro in festa per lo scudetto dell'Inter. Il trionfo al fischio finale della vittoria contro il Parma, i giocatori ad abbracciarsi sotto una pioggia di coriandoli e i tifosi sugli spalti a intonare "siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi". In campo anche il presidente Giuseppe Marotta e tutti i dirigenti. Poi tutti sotto la Curva Nord: mister Chivu, acclamato, indica i giocatori, come a dire che il merito del successo è soltanto loro. Ed è festa anche in piazza Duomo, nel centro di Milano, tra fumogeni, bandieroni e cori.