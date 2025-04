Caso scommesse, Fagioli e la "roba dello 0": ecco il modo per aggirare il tetto delle puntate

I bookmaker tra i protagonisti dell'indagine della Procura milanese in cui tra gli indagati ci sono 12 calciatori di Serie A avevano escogitato la cosiddetta "procedura 'senza uno zero'" ossia indicando importi minori per ciascuna puntata, per aggirare i limiti massimali dei siti legali di scommesse. Il sistema architettato dal gruppo guidato da Tommaso De Giacomo, 38 anni, che dirigeva e coordinava tutte le attività connesse al gioco su piattaforme illecite e che gestiva sia una sala scommesse Snai a Milano di proprietà della madre e una nell'hinterland, era riuscito a bypassare il tetto posto alle giocate 'ufficiali'. Modalità ben nota agli altri giocatori come testimoniano alcune chat agli atti dell'indagine.