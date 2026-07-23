Stadio Empoli, "completate verifiche ambientali, non necessarie Via e Vas"

L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, competente per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alla nuova area di parcheggio nel parco di Serravalle per lo stadio di Empoli (Firenze), ha escluso la necessità di sottoporre l'intervento a Via, avendo escluso "la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente" pur "individuando al tempo stesso alcune condizioni ambientali, prescrizioni e raccomandazioni da osservare nelle successive fasi progettuali e realizzative". Lo rende noto il Comune di Empoli.
In precedenza, con atto dirigenziale n.1652 del 19 maggio scorso, si ricorda, anche la Città Metropolitana di Firenze, "competente per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, aveva escluso la necessità di sottoporre a Vas la variante urbanistica collegata alla proposta. Le autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, non hanno quindi rilevato effetti ambientali significativi tali da rendere necessario lo svolgimento delle procedure complete di Via e di Vas". "Con la conclusione di questi due procedimenti - sottolinea il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi - si chiude definitivamente, dal punto di vista del Comune, la prima fase del percorso amministrativo. La dichiarazione di pubblico interesse approvata dalla Giunta nel luglio del 2025 era stata espressamente subordinata alla positiva conclusione delle verifiche di assoggettabilità a Via e a Vas. Per il Comune si tratta di un risultato decisivo, che consolida e conferma la valutazione di pubblico interesse della proposta presentata dall'Empoli Fc".
Tuttavia nel periodo trascorso dalla presentazione della proposta è profondamente mutato, si rileva, il quadro giuridico in materia di finanza di progetto: "Le modifiche intervenute nel Codice dei contratti pubblici e le successive pronunce dei giudici europei e nazionali hanno richiamato le amministrazioni alla necessità di evitare che il ricorso alla finanza di progetto possa tradursi in una limitazione della concorrenza o in una disparità di trattamento tra gli operatori economici".
La Giunta comunale procederà pertanto all'approvazione e alla pubblicazione di un avviso rivolto agli operatori economici eventualmente interessati a presentare proposte alternative relative alla riqualificazione del Castellani. L'avviso sarà pubblicato sul sito del Comune e assegnerà agli operatori interessati un termine di 60 giorni per la presentazione delle eventuali proposte. "È una scelta che compiamo pur non essendovi obbligati - prosegue il sindaco - perché riteniamo che un progetto di questa importanza debba essere accompagnato dalle più ampie garanzie di trasparenza. Il pubblico interesse della proposta presentata dall'Empoli è confermato".