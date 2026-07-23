Stadio Empoli, "completate verifiche ambientali, non necessarie Via e Vas"

In precedenza, con atto dirigenziale n.1652 del 19 maggio scorso, si ricorda, anche la Città Metropolitana di Firenze, "competente per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, aveva escluso la necessità di sottoporre a Vas la variante urbanistica collegata alla proposta. Le autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, non hanno quindi rilevato effetti ambientali significativi tali da rendere necessario lo svolgimento delle procedure complete di Via e di Vas". "Con la conclusione di questi due procedimenti - sottolinea il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi - si chiude definitivamente, dal punto di vista del Comune, la prima fase del percorso amministrativo. La dichiarazione di pubblico interesse approvata dalla Giunta nel luglio del 2025 era stata espressamente subordinata alla positiva conclusione delle verifiche di assoggettabilità a Via e a Vas. Per il Comune si tratta di un risultato decisivo, che consolida e conferma la valutazione di pubblico interesse della proposta presentata dall'Empoli Fc".