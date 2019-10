Serie A, Verona-Sassuolo 0-1: prodezza di Djuricic, De Zerbi respira

VERONA-SASSUOLO 0-1

Al Bentegodi il Sassuolo batte per 1-0 il Verona dopo una partita tesissima, decisa da una prodezza di Filip Djuricic al 50'. Il serbo riesce a battere Silvestri, autore come Consigli di alcune importanti parate nel primo tempo, grazie a un bolide da fuori area che non solo regala tre punti a Roberto De Zerbi, ma permette ai neroverdi di raggiungere i gialloblù a quota 9 punti in classifica. Verona sfortunato: Faraoni e Verre colpiscono il palo.































































































LA PARTITA

Il Sassuolo si rialza e interrompe una serie di tre sconfitte consecutive raccogliendo a Verona i primi punti in trasferta della sua stagione. A decidere una sfida spigolosa è Djuricic, l'uomo della provvidenza per Roberto De Zerbi che iniziava a vedere la classifica piangere pericolosamente. Ora però abbandonare quota 6 e portarsi a 9 dà un nuovo respiro agli emiliani.

Il primo tempo vive di fiammate da parte di entrambe le squadre, in una partita in cui non manca la tensione (all'intervallo gli ammoniti saranno ben sette, e il pubblico di casa prende particolarmente di mira il temutissimo Berardi). A insistere maggiormente sul possesso palla è comunque il Verona, ma il Sassuolo quando accelera sa fare paura. Così la prima conclusione della partita è firmata da Djuricic. Il Verona però ci prova, e su una ripartenza di Verre Faraoni costringe Consigli al primo volo della serata. Quindi sull'altra fascia è Zaccagni a premiare l'inserimento di Lazovic, ma sul cross al centro Di Carmine incespica sul pallone. Il Sassuolo come detto aspetta, ma sa rendersi pericoloso quando trova spazio e velocità. Lo dimostra Boga, che su contropiede si beve Amrabat e poi costringe Silvestri al salvataggio con i piedi. Nel finale di tempo quindi si sveglia Berardi, che in almeno tre occasioni mette in apprensione Silvestri e l'intero pubblico del Bentegodi (su una sua conclusione improvvisa per poco Kumbulla non fa autogol).

Dopo tante mezze occasioni nel primo tempo, la ripresa decide il match. E il Verona è sfortunatissimo: al 48' Faraoni libera un gran diagonale che però si infrange sul palo, al 52' lo imita Verre centrando il legno dopo uno splendido contropiede dei gialloblù. In mezzo, però, il Sassuolo segna, e lo fa grazie a una prodezza di Djuricic: il serbo riceve palla da Boga fuori area e si inventa un bolide di destro sul secondo palo, dove questa volta il pur ottimo Silvestri proprio non può arrivare. La reazione del Verona è affidata a Amrabat, che non riesce a sfruttare un'altra splendida ripartenza di Verre. Quindi lo stesso Amrabat serve una gran palla in profondità a Salcedo (subentrato a un esausto Verre), ma poi Pessina spreca tutto con un tiraccio da ottima posizione. Juric schiera una formazione via via sempre più offensiva man mano che ci si avvicina al novantesimo, mentre inevitabilmente dall'altra parte De Zerbi si copre. La verità è però che è più il Sassuolo ad andare vicino al raddoppio che il Verona al pareggio: Caputo, entrato a 7 minuti dalla fine, riesce a crearsi due occasioni ma chi fa davvero trattenere il fiato al Bentegodi è Duncan, che a tempo scaduto colpisce il palo. Ma poco sarebbe cambiato: il Sassuolo infatti vince lo stesso e nella fredda e umida Verona trova una corroborante boccata d'ossigeno.

LE PAGELLE

Boga 7 - Una spina nel fianco del Sassuolo, un autentico motoperpetuo che quando ha spazio ci si infila e può essere fermato solo con le cattive. I tanti gialli del Verona lo dimostrano.

Verre 7 - La risposta scaligera a Boga. La sua prestazione è strepitosa sia in rifinitura che al tiro (dove è sfortunato e si ferma contro il palo). E poi quanto corre... Quando esce, il Verona si spegne.

Berardi 6,5 - Si vede solo a sprazzi, ma quando ha il pallone lui lo stadio trattiene il fiato. Il Verona continua a essere una bestia nera (non ci ha mai segnato contro), ma tiene sempre in apprensione gli avversari.

Pessina 5 - Non fa filtro, procura una punizione potenzialmente pericolosissima e fallisce una clamorosa occasione per il pareggio. Serata no.

Djuricic 7 - Già ci aveva provato nel primo tempo, ma il gol che decide la partita è tutto frutto della sua intuizione, la sua tecnica, la sua fantasia e il suo coraggio. E pesa tantissimo.

IL TABELLINO

Verona-Sassuolo 0-1

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Rrahmani 6, Kumbulla 5,5 (37' st Stepinski sv), Gunter 5 (9' st Dawidowicz 6); Faraoni 6,5, Pessina 5, Amrabat 6, Lazovic 5,5; Verre 7 (27' st Salcedo 6), Zaccagni 5,5; Di Carmine 5. A disp.: Berardi, Vitale, Henderson, Lucas, Danzi, Wesley, Empereur, Tutino, Adjapong.

All.: Juric 5,5.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Toljan 6, Marlon 6, Romagna 6,5, Peluso 6; Djuricic 7 (17' st Obiang 6), Magnanelli 5,5, Duncan 7; Berardi 6,5, Defrel 6 (34' st Muldur sv), Boga 7 (38' st Caputo sv). A disp.: Turati, Russo, Raspadori, Traoré, Piccinini, Ghion, Locatelli, Kyriakopoulos.

All.: De Zerbi 6.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 5' st Djuricic (S)

Ammoniti: Kumbulla, Gunter, Verre, Pessina, Amrabat (V), Romagna, Defrel, Djuricic, Peluso, Magnanelli (S)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha raccolto i suoi primi punti in trasferta in questa Serie A, avendo perso tutte le tre precedenti.

• Compresa la partita di oggi, negli ultimi quattro incontri in Serie A tra queste due squadre almeno una non ha trovato la rete, due volte il Sassuolo e due volte il Verona.

• Il Verona non ha segnato per la terza volta in cinque partite casalinghe in questa Serie A (tre le reti realizzate).

• Filip Djuricic ha trovato il gol per due partite consecutive in Serie A per la prima volta in carriera.

• Si tratta del primo gol da fuori area in Serie A per Djuricic.

• Secondo assist per Jeremie Boga in Serie A, il primo l’aveva servito contro la Sampdoria lo scorso marzo.

• Il Sassuolo ha messo fine a una striscia di cinque sconfitte consecutive in trasferta in Serie A.

• Prima di oggi, il Sassuolo aveva mantenuto la porta inviolata solo contro la SPAL in questa stagione.

• In Verona-Sassuolo sono stati estratti 10 cartellini gialli, record per una partita di questa Serie A.

• Con i due di oggi, salgono a otto i legni colpiti dal Verona in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato italiano (la Lazio è a sette).