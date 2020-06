Serie A, Sassuolo di nuovo in campo al Mapei: si rivedono Chiriches e Defrel

Il Sassuolo torna sul campo del Mapei Stadium per una sfida in famiglia in vista del ritorno del campionato con la proibitiva sfida all'Atalanta. Un'amichevole per riprendere confidenza col campo, una prova generale nella quale si sono anche giocatori che mancavano da tempo, come Chiriches e Defrel. Per oggi mister De Zerbi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, la ripresa della preparazione è fissata per martedì pomeriggio al Mapei Football Center.