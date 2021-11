Scamacca, dopo il papà anche il nonno nei guai: arrestato per minacce con un coltello

Minuti di vero panico in un bar di Fidene, quartiere periferico di Roma, dove Sandro Scamacca, nonno dell’attaccante azzurro del Sassuolo, è entrato in un bar armato di coltello e ha minacciato di morte un cliente, puntadogli la lama a pochi centimetri dalla gola. Come riferisce Il Messaggero, probabilmente l’uomo, 66 anni, era ubriaco o comunque alterato psicologicamente ed è stato arrestato per minacce aggravate, detenzione di un'arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Getty Images