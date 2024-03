Sassuolo, Berardi va ko: rottura del tendine d'Achille

Brutto infortunio per Domenico Berardi. Al 60’ della gara col Verona l’attaccante del Sassuolo, che tornava titolare dopo mesi di stop, ha intercettato il rinvio di Montipò e si stava lanciando verso la porta gialloblù quando improvvisamente si è accasciato chiedendo l’intervento dello staff medico. Le sue condizioni sono sembrate subito preoccupanti e Berardi è uscito dal campo sorretto e senza appoggiare il piede, per lui si tratta di rottura del tendine d’Achille. Per il numero 10 neroverde la stagione finisce qui e anche gli Europei sono una chimera.